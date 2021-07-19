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олію восени зміняться Ціни на соняшникову олію восени зміняться + Додати

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#<12 Додано: Сер 28 лип, 2021 21:51 Re: Ціни на соняшникову олію восени зміняться

Юзеры с удивлением постят фотографии, на которых изображены украинские ценники в пределах 50+ грн за бутылку, и аналогичные, например, из чешского супермаркета, которые в гривневом эквивалент составляют примерно 30 грн, причем масло, понятное дело, наше.

А иначе и быть не может, ведь из 20,9 млн тонн подсолнечного масла на международном рынке примерно 6,7 млн тонн в маркетинговом году 2019/2020 пришлось на Украину.

Наша страна – номер один среди мировых производителей, хотя нам на пятки и наступает РФ (доля россиян - 5,8 млн тонн). Суммарно на две указанные страны приходится почти 60% мирового рынка.

При этом объемы переработки в Украине существенно превышают внутренние потребности: из указанных 6,7 млн тонн сами украинцы в лучшем случае потребляют за год всего 0,4 млн.

Казалось бы, при таком раскладе у нас не должно быть никаких проблем с внутренними ценами.

Абсурдность произошедшего можно проиллюстрировать на простом примере: вы можете себе представить, чтобы в Саудовской Аравии бензин на заправках вдруг стал бы дороже, чем в Европе?

Думаю, если бы такое произошло, то отсечением руки у провинившихся дело бы не ограничилось, пришлось бы жертвовать и другими "конечностями".

Наша нефть – это подсолнечник и кукуруза, а условный бензин – выработанное из этих культур масло.

Так почему же за условный литр подсолнечного масла в крупном опте на экспорт можно получить примерно один доллар за литр (то есть 27-28 грн), а при продаже на внутреннем рынке в розницу – целых два доллара (более 50 грн за литр).

Понятное дело, существуют законы рынка, когда розница всегда дороже оптовой партии как за счет фактора объема продаж, так и по причине стоимости упаковки и дистрибьюции.

Но это не может объяснить разницу в цене в два раза, должны быть системные факторы, которые и формируют указанный выше зазор.

Начнем со второстепенных причин.

Наши торговые сети формируют свой профит не столько за счет роста объемов продаж, как с помощью торговой наценки.

Объясняется это низким платежеспособным спросом населения и фактором так называемых "товаров Гиффена".

Простыми словами, снизив цену и торговую маржу до минимума, торговые сети не компенсируют потери ростом объемов проданного товара.

Поэтому лучше продавать меньше, но дороже: кому надо, тот купит даже переплачивая. И украинцы переплачивают, покупая несколько бутылок подсолнечного масла в месяц.

Фактор "товара Гиффена" означает, что есть группа социальных товаров, спрос на которые растет при увеличении цены, хоть это и звучит на первый взгляд парадоксально.

Этот феномен характерен для бедных обществ: в Ирландии в ХІХ веке таким товаром был картофель, в Китае – лапша.

В Украине к нему можно отнести сахар и тоже подсолнечное масло: люди ожидают рост цен и запасаются впрок.

А крупные компании на рынке этим активно пользуются, вступая в олигопольный сговор для получения сверхприбыли при полном попустительстве антимонопольного комитета.

Но есть и стратегический фактор – налоговые стимулы.

Прежде всего речь идет о заградительных пошлинах, которые минимизируют вывоз сырья из страны.

В свое время Украина ввела пошлину в размере 23% на вывоз семян подсолнечника, и это привело к появлению в стране десятков маслоэкстракционных заводов.

На экспорте подсолнечного масла мы зарабатываем миллиарды долларов, в то же время при продаже на внешних рынках "семечки" получали бы в 3-4 раза меньше.

В дальнейшем под давлением ВТО и ЕС (условия вступления в зоны торговли, международной и европейской) Украина существенно снизила свои экспортные пошлины, что привело к тому, что на фоне мирового дефицита сырья вывоз украинской "семечки" в 2021 году вырос почти в семь раз.

В это же время РФ ввела для защиты внутренней переработки пошлину на вывоз семян подсолнечника в размере 70% от так называемой "демпферной цены", когда устанавливается цена отсечения и пошлина на сумму, которая превышает указанное значение.

Таким образом, при резком росте экспортных закупочных цен на семена подсолнечника срабатывает защитный пошлинный механизм, и экспортер отдает государству в виде пошлины 70% роста цены, что делает экспорт "семечки" невыгодным.

В Украине такой системы заградительных пошлин на вывоз сырья нет, поэтому многие маслоэкстракционные заводы в Украине в этом году остановились на ремонт – именно по причине дефицита сырья.

Но и переработчики в Украине, особенно представленные несколькими крупнейшими компаниями, активно пользуются существующим фискальным механизмом в свою пользу.

В 2019 году ГФС провела детальное изучение баланса поступлений в бюджет со стороны 42 крупнейших производителей масла и продавцов "семечки" и суммами возмещения НДС, выплаченных им из государственного бюджета.

Оказалось, что сумма уплаченного этими компаниями в бюджет НДС была на 32,2 млрд грн меньше суммы возмещенного им налога со стороны государства (за счет бюджетных средств).

Более того, экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла стал источником массовой оптимизации налогообложения – так называемые "экспортные карусели, или нетипичный экспорт".

Схема выглядит примерно так: крупная торговая сеть продает товары, и ее обязательства перед бюджетом по уплате НДС составляют один миллиард гривен.

Но платить в бюджет не хочется.

Тогда торговая сеть покупает за 6 млрд грн подсолнечное масло/семечку.

На эту сумму формируется налоговый кредит по НДС в размере 1 млрд грн, то есть в сальдовом остатке обязательства ритейлера перед государством равны нулю.

В дальнейшем эта компания экспортирует семечку и масло на внешние рынки без уплаты налогов, так как НДС при экспорте не начисляется.

Полученная выгода в один ярд делится торговой сетью и продавцом семечки/масла пополам.

Только на примере трех ритейлеров было установлено уклонение обязательств по НДС на 0,6 млрд грн при объеме нетипичного экспорта в размере 3,4 млрд грн.

Общая емкость схем "нетипичного экспорта" и, соответственно, потери государственного бюджета составляют 30 млрд грн в год.

Сама схема возмещения НДС за счет государства по экспорту сырья ("семечка") и полуфабрикатов ("масло") приводит к тому, что цена на внутреннюю партию товара всегда будет выше, чем на аналогичную экспортную (на размер упомянутого НДС).

Сама же "копилка" налога на добавленную стоимость, из которой и черпают деньги на возмещение, формируется всеми нами – конечными потребителями товаров и услуг.

Например, в цене батона в 18 грн бабушка уплачивает 3 грн этого налога.

Выходит, что все мы скидываемся в "общак" под названием бюджет, контролируемый властью, чтобы бутылка масла в чешском супермаркете стоила в полтора раза дешевле, чем в украинском.

При этом те же самые украинские торговые сети, которые впаривают нам масло по 50 грн, на схемах с "нетипичным экспортом" масла и семечки минимизируют свое налогообложение на миллиарды гривен в год.

И тут круг замкнулся: чтобы было на чем "химичить", копилка должна пополняться простыми гражданами.

Значит, чем выше цены, тем больше НДС перечислят в "общак" простые украинцы. И тем больше из него возьмут украинцы "непростые". https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 Социальные сети в Украине наконец увидели то, о чем мы пишем уже несколько месяцев: удивительную разницу между ценами на подсолнечное масло в зарубежных супермаркетах и украинских.Юзеры с удивлением постят фотографии, на которых изображены украинские ценники в пределах 50+ грн за бутылку, и аналогичные, например, из чешского супермаркета, которые в гривневом эквивалент составляют примерно 30 грн, причем масло, понятное дело, наше.А иначе и быть не может, ведь из 20,9 млн тонн подсолнечного масла на международном рынке примерно 6,7 млн тонн в маркетинговом году 2019/2020 пришлось на Украину.Наша страна – номер один среди мировых производителей, хотя нам на пятки и наступает РФ (доля россиян - 5,8 млн тонн). Суммарно на две указанные страны приходится почти 60% мирового рынка.При этом объемы переработки в Украине существенно превышают внутренние потребности: из указанных 6,7 млн тонн сами украинцы в лучшем случае потребляют за год всего 0,4 млн.Казалось бы, при таком раскладе у нас не должно быть никаких проблем с внутренними ценами.Абсурдность произошедшего можно проиллюстрировать на простом примере: вы можете себе представить, чтобы в Саудовской Аравии бензин на заправках вдруг стал бы дороже, чем в Европе?Думаю, если бы такое произошло, то отсечением руки у провинившихся дело бы не ограничилось, пришлось бы жертвовать и другими "конечностями".Наша нефть – это подсолнечник и кукуруза, а условный бензин – выработанное из этих культур масло.Так почему же за условный литр подсолнечного масла в крупном опте на экспорт можно получить примерно один доллар за литр (то есть 27-28 грн), а при продаже на внутреннем рынке в розницу – целых два доллара (более 50 грн за литр).Понятное дело, существуют законы рынка, когда розница всегда дороже оптовой партии как за счет фактора объема продаж, так и по причине стоимости упаковки и дистрибьюции.Но это не может объяснить разницу в цене в два раза, должны быть системные факторы, которые и формируют указанный выше зазор.Начнем со второстепенных причин.Наши торговые сети формируют свой профит не столько за счет роста объемов продаж, как с помощью торговой наценки.Объясняется это низким платежеспособным спросом населения и фактором так называемых "товаров Гиффена".Простыми словами, снизив цену и торговую маржу до минимума, торговые сети не компенсируют потери ростом объемов проданного товара.Поэтому лучше продавать меньше, но дороже: кому надо, тот купит даже переплачивая. И украинцы переплачивают, покупая несколько бутылок подсолнечного масла в месяц.Фактор "товара Гиффена" означает, что есть группа социальных товаров, спрос на которые растет при увеличении цены, хоть это и звучит на первый взгляд парадоксально.Этот феномен характерен для бедных обществ: в Ирландии в ХІХ веке таким товаром был картофель, в Китае – лапша.В Украине к нему можно отнести сахар и тоже подсолнечное масло: люди ожидают рост цен и запасаются впрок.А крупные компании на рынке этим активно пользуются, вступая в олигопольный сговор для получения сверхприбыли при полном попустительстве антимонопольного комитета.Но есть и стратегический фактор – налоговые стимулы.Прежде всего речь идет о заградительных пошлинах, которые минимизируют вывоз сырья из страны.В свое время Украина ввела пошлину в размере 23% на вывоз семян подсолнечника, и это привело к появлению в стране десятков маслоэкстракционных заводов.На экспорте подсолнечного масла мы зарабатываем миллиарды долларов, в то же время при продаже на внешних рынках "семечки" получали бы в 3-4 раза меньше.В дальнейшем под давлением ВТО и ЕС (условия вступления в зоны торговли, международной и европейской) Украина существенно снизила свои экспортные пошлины, что привело к тому, что на фоне мирового дефицита сырья вывоз украинской "семечки" в 2021 году вырос почти в семь раз.В это же время РФ ввела для защиты внутренней переработки пошлину на вывоз семян подсолнечника в размере 70% от так называемой "демпферной цены", когда устанавливается цена отсечения и пошлина на сумму, которая превышает указанное значение.Таким образом, при резком росте экспортных закупочных цен на семена подсолнечника срабатывает защитный пошлинный механизм, и экспортер отдает государству в виде пошлины 70% роста цены, что делает экспорт "семечки" невыгодным.В Украине такой системы заградительных пошлин на вывоз сырья нет, поэтому многие маслоэкстракционные заводы в Украине в этом году остановились на ремонт – именно по причине дефицита сырья.Но и переработчики в Украине, особенно представленные несколькими крупнейшими компаниями, активно пользуются существующим фискальным механизмом в свою пользу.В 2019 году ГФС провела детальное изучение баланса поступлений в бюджет со стороны 42 крупнейших производителей масла и продавцов "семечки" и суммами возмещения НДС, выплаченных им из государственного бюджета.Оказалось, что сумма уплаченного этими компаниями в бюджет НДС была на 32,2 млрд грн меньше суммы возмещенного им налога со стороны государства (за счет бюджетных средств).Более того, экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла стал источником массовой оптимизации налогообложения – так называемые "экспортные карусели, или нетипичный экспорт".Схема выглядит примерно так: крупная торговая сеть продает товары, и ее обязательства перед бюджетом по уплате НДС составляют один миллиард гривен.Но платить в бюджет не хочется.Тогда торговая сеть покупает за 6 млрд грн подсолнечное масло/семечку.На эту сумму формируется налоговый кредит по НДС в размере 1 млрд грн, то есть в сальдовом остатке обязательства ритейлера перед государством равны нулю.В дальнейшем эта компания экспортирует семечку и масло на внешние рынки без уплаты налогов, так как НДС при экспорте не начисляется.Полученная выгода в один ярд делится торговой сетью и продавцом семечки/масла пополам.Только на примере трех ритейлеров было установлено уклонение обязательств по НДС на 0,6 млрд грн при объеме нетипичного экспорта в размере 3,4 млрд грн.Общая емкость схем "нетипичного экспорта" и, соответственно, потери государственного бюджета составляют 30 млрд грн в год.Сама схема возмещения НДС за счет государства по экспорту сырья ("семечка") и полуфабрикатов ("масло") приводит к тому, что цена на внутреннюю партию товара всегда будет выше, чем на аналогичную экспортную (на размер упомянутого НДС).Сама же "копилка" налога на добавленную стоимость, из которой и черпают деньги на возмещение, формируется всеми нами – конечными потребителями товаров и услуг.Например, в цене батона в 18 грн бабушка уплачивает 3 грн этого налога.Выходит, что все мы скидываемся в "общак" под названием бюджет, контролируемый властью, чтобы бутылка масла в чешском супермаркете стоила в полтора раза дешевле, чем в украинском.При этом те же самые украинские торговые сети, которые впаривают нам масло по 50 грн, на схемах с "нетипичным экспортом" масла и семечки минимизируют свое налогообложение на миллиарды гривен в год.И тут круг замкнулся: чтобы было на чем "химичить", копилка должна пополняться простыми гражданами.Значит, чем выше цены, тем больше НДС перечислят в "общак" простые украинцы. И тем больше из него возьмут украинцы "непростые". vitaliian

Повідомлень: 8010 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1453 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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