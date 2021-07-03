Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДФС у Facebook.
Дивися повний текст ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на чверть мільярда.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:02
ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на чверть мільярда.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:02
Двадцать первый век на дворе, блин. А существуют молекулы близкие нмкотну по стпуктуре/действию?
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