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ДФС вилучила понад 4 млн пачок
контрафактних сигарет на...

ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:02

ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДФС у Facebook.

Дивися повний текст ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на чверть мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:02

Двадцать первый век на дворе, блин. А существуют молекулы близкие нмкотну по стпуктуре/действию?
yurii_kruhlov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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