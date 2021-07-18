«Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон

Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:43

Не понимаю, какое дело государство до частной собственности? Люди что, сами не в состоянии решать, что с ней делать? Может ещё государственную программу по обмену старых машин на новые запустим? Проблема хрущевок решается проще простого, причём сама по себе. Кто хочет, продаёт свою хрущёвку, добавляет денег и расселяется в любое жильё, которое ему по карману. Потом, в какой-то момент хрущевка признается аварийной и те, кто не накопил на новую квартиру из собственников просто переходят в арендаторов, вот и всё. А как вы хотели? Думали вам дали бесплатную квартиру, так ещё и поменять её на новую должны будут по истечению срока годности? Как сдавать приезжим, продавать, так даже налоги с доходов не платили, а теперь: государство, дай нам новые квартиры. С чего это? Получается, у кого не было жилья, ему ничего не светит, а кто на халяву в своё время получил и сидел на жопе ровно, опять продолжит это делать в новой квартире.