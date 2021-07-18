Уряд України планує змінити вже існуючий план з реконструкції районів.
Дивися повний текст «Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:17
«Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:17
Надо просто поднять коммунальные платежи еще в 10 раз - тогда они все сразу освободятся.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:39
Re: «Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон
Сколько уже таких проектов было
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:43
Не понимаю, какое дело государство до частной собственности? Люди что, сами не в состоянии решать, что с ней делать? Может ещё государственную программу по обмену старых машин на новые запустим? Проблема хрущевок решается проще простого, причём сама по себе. Кто хочет, продаёт свою хрущёвку, добавляет денег и расселяется в любое жильё, которое ему по карману. Потом, в какой-то момент хрущевка признается аварийной и те, кто не накопил на новую квартиру из собственников просто переходят в арендаторов, вот и всё. А как вы хотели? Думали вам дали бесплатную квартиру, так ещё и поменять её на новую должны будут по истечению срока годности? Как сдавать приезжим, продавать, так даже налоги с доходов не платили, а теперь: государство, дай нам новые квартиры. С чего это? Получается, у кого не было жилья, ему ничего не светит, а кто на халяву в своё время получил и сидел на жопе ровно, опять продолжит это делать в новой квартире.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:38
Уже 15 років про це співають. Треба починати пробувати це здійснити, там буде видно, як воно йтиме. Може мешканці ще в чергу ставатимуть, щоб скоріше їхню хрущобу знесли. А зараз, зрозуміло, що це все людей лякає, тим більше, контингент, який там проживає.
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:28
Куда переселять людей будут?
Если вместо каждого хруща воткнуть 25 этажей - город умрет.
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:06
Всё очень просто, государство пытается законодательно урегулировать этот вопрос. Во первых в раде сидит много людей которые имеют отношение к строительству, но пропихнется закон под видом заботы о людях в старых домах, типа надо им улучшить условия жизни, а не под видом снести хрущ, построить 20+ этажей и накосить бабла. В тьмутаракани всё останется как было, а на Печерске и т.д., там где можно нормально заработать, хрущей не будет. И типа красиво, без старых аварийных домов и о людях "позаботились" и пара десять лямов с домика пришла
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:50
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