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Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:36
Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше
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Faceless
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:48
Faceless написав:
Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше
1) звісно, брати 1к. Нащо студенту 2к? Розміри 1к можуть залежати від того, в яких хоромах дитинча виросло. А як на мене, хай іде в общагу і сам заробляє собі на кв. Хто не жив в общазі, той життя не знає)
2) етап будівництва - це ризики інвестування. Це вже якщо взагалі дитинку не жалко
Моя кв мене десь на книжці чекає
3) під оренду брати - це якщо хочете зв'язуватися з орендним бізнесом. А то може сподобатися і дитинча таки відправите в общагу.
4) обвал то наше все. Тримаю кулачки
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:22
Faceless написав:
Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше
Пусть сам зарабатывает. Я сторонница теории удочки. Максимум - можно помочь ему с покупкой, но пусть для начала начнет зарабатывать и откладывать на свое жилье.
Брать квартиру под аренду да, но без расчета, что потом она будет для ребенка. И готовьтесь отбиваться потом от его попыток в эту квартиру вселиться.
На "любимом" кидстаффе не так давно была тема о том, что родители должны. Почитала. *хуела. Оказывается, должны обеспечить высшим образованием в престижном ВУЗе, даже если ребенок полный дебил, купить ему жилье, выняньчить внуков и собрать себе на пенсию, чтобы деточку не дай Боже не напрягать стаканом воды. Таких деточек в 18 под зад ногой во взрослую самостоятельную жизнь, ИМХО.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:49
Ромасик написав: Faceless написав:
Є тут пропозиція обговорити таку тему (якщо дискусія піде, перенесу в окрему гілку) - Квартира на майбутн.є для дитини:
* Чи є сенс орієнтуватися на мінімум, 1к чи студія (а краще хай сам заробить), чи одразу більш комфортне?
* Або, брати мінімально доступне, і "покращувати" з часом локацію і характеристики, продаючи і купуючи щось краще, може й на етапі будівнцтва
* Або брати як квартиру під оренду до часів, коли дитині знадобиться
* Або чекати обвалу, fall of perishness і т п
* Інше
1) звісно, брати 1к. Нащо студенту 2к? Розміри 1к можуть залежати від того, в яких хоромах дитинча виросло. А як на мене, хай іде в общагу і сам заробляє собі на кв. Хто не жив в общазі, той життя не знає)
2) етап будівництва - це ризики інвестування. Це вже якщо взагалі дитинку не жалко
Моя кв мене десь на книжці чекає
3) під оренду брати - це якщо хочете зв'язуватися з орендним бізнесом. А то може сподобатися і дитинча таки відправите в общагу.
4) обвал то наше все. Тримаю кулачки
Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
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flyman
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:48
flyman написав:
Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму.
Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:28
Ромасик написав: flyman написав:
Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму.
Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.
В полюцию.Робити я не хочу,а красти я боюсь.По1ду я у Ки1в в пол1ц1ю наймуся.
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:54
Natt написав:
На "любимом" кидстаффе не так давно была тема о том, что родители должны. Почитала. *хуела. Оказывается, должны обеспечить высшим образованием в престижном ВУЗе, даже если ребенок полный дебил, купить ему жилье, выняньчить внуков и собрать себе на пенсию, чтобы деточку не дай Боже не напрягать стаканом воды. Таких деточек в 18 под зад ногой во взрослую самостоятельную жизнь, ИМХО.
В Америке ногой под сраку в 18 лет делают даже очень богатые родаки. Некоторые сердобольные максимум заплатят за образование. Внуков попросят показать по видео, а привезти вживую только не раньше, чем лет через пять, когда с ними уже будет меньше хлопот.
Не потому, что хотят закалить детей. А потому что считают, делают самое гуманное и благородное - выпускают детей на волю, как мы птичку, пусть себе летит куда ей хочется, клюет зернышки, какие ей нравится, вьет гнездо, где ей больше нравится, спаривается, размножается и радуется своей жизни на воле.
А мы навязываем своим гнездо, образ жизни своими бабками, свои забобоны и даже иногда сами их спариваем ...
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:57
Мизантрóп написав: Ромасик написав: flyman написав:
Якщо дитина збирається лишатися в Києві, а не їхати на полуницю до Польщі, то можна купити на старт кавалірку. Общага ... це ти би ще сказав, що хто в красній армії не служив, той життя не знає.
гг, куянам при мені общаги не давали. Як на мене, куяни мають зразу валити за бугор. При наймні я свого пихатиму.
Ну а якщо дебіл повний, універ не тягне, то хоч в красну армію. Може там хоч себе знайде. Все досить закономірно.
В полюцию.Робити я не хочу,а красти я боюсь.По1ду я у Ки1в в пол1ц1ю наймуся.
да, кстати, пойдет в армейку и вопрос покупки кв сам собой отпадет
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Ромасик
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Додано: Суб 24 лип, 2021 08:01
Natt Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом
3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
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adevv
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Додано: Суб 24 лип, 2021 11:46
adevv написав:Natt
Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом
3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
Почему Куёв,а не Адесса или Лёва? Мальчик или девочка? Нельзя в одну реку пописять дважды.Дети-цветы жизни,вазоны конечно важны,но где их ставить тоже фактор.А так смахивает на консервный закидон
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Мизантрóп
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