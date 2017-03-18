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майбутнє для дитини

Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 13:32

Re: Квартира на майбутнє для дитини

Нужно ориентироваться на то, что ребёнок будет больше рад наличным $$$, за которые он сможет купить то жильё, что он сам хочет, если у него вообще будет такое желание.

Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.

Нужно ориентироваться скорее не на квартиру ребёнку, а на свою пенсию в старости
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 13:45

Купити 1к невелику квартиру, яку можна легко здати, бажано свіжу новобудову.

- квартира у власності одного з батьків;
- дитя самостійно платить комуналку і вирішує всі питання стосовно квартири (варто подумати над довіреністю);
- дитя не прописувати ні за якими умовами (щоб не розгрібати проблеми "зальотів" і наступних можливих розлучень).

Одним словом - створити умови, щоб дитя трохи дізналось, що таке самостійне життя, не витрачалося на оренду, і в той же час не "наламало дров". За час проживання в цій квартирі хай складає на свою квартиру і купує те, що захоче і де захоче.

P.S. Звичайно, купити в тому місті, де син/дочка буде жити і працювати.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:55

  safonovstanislav написав:Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.


Так точно. Две знакомые семьи здобулы своим чадам аж по три квартиры. Есественно, вместе с наследственными от бабушек.
Ни одно из чад в свою жить не пошло. Снимают. Что хотят, где сами хотят.
Это вы в перешитом отцовском пальто ходили с удовольствием, они у вас другие.
:lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:01

Квартира на майбутнє для дитини

adevv написав:Natt Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом

3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
может все же начнем с бюджета?
о какой сумме идет речь?
или это тоже один из ваших вопросов?
смахивает на вброс
kingkongovets
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