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Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:54
Мизантрóп написав:
Разве это дети! Это ж сволочи
Какие родители такие и дети
Первичны генетика и копирование детьми поведенческих привычек родителей, а не шаровая квартира и какое то мифическое воспитание.
В 1983 году Томас Бошард и Давид Ликкен со своей командой начали искать пары разлученных близнецов. В итоге было изучено 56 пар монозиготных разлученных близнецов из восьми стран. Каждая пара потратила примерно неделю на сдачу психологических и физиологических тестов и измерений. Разлученные близнецы сравнивались с монозиготными близнецами, которые никогда не разлучались и жили в одной семье.
олученные данные сводились к следующим тезисам:
1. Интеллект во многом определяется генетическими факторами, — по измерениям авторов, 70 % различий интеллектуальных способностей определены генетически, а 30 % могут быть увеличены или уменьшены за счет влияния окружающей среды и воспитания (образование, семья, среда и т.д.).
2. Черты характера, такие как экстраверсия-интроверсия (открытость или недоверие к внешнему миру), нервозность (тенденция к беспокойству и сильным эмоциональным проявлениям), добросовестность (степень компетенции и ответственности) на 65 % определяются генетическими факторами, а не факторами окружающей среды или воспитания.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:57
galadriel написав:
Под зад ногой - не в прямом смысле конечно, но дать понять, что "децтво" вместе с распиз.яйством осталось в прошлом и пора что-то думать самим. Речь шла о жилье для детей - в моём первом посте всё описано. Жильё на родителях и НЕпрописка - принципиальные моменты. Хай живут в чём дали родаки и спасибо скажут. Если не устраивает - ок, вперёд на вольные хлеба.
Я рассказывал уже, что мой американский знакомый как-то упомянул про кредит родителям, который он выплачивает. Уточнил, предки его в 18 лет не выгнали из дома, но начали ему насчитывать кредит сначала $300, а потом $600 в месяц за проживание. Когда вышли на пенсию потребовали постепенно долг выплачивать.
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Libo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:58
Libo написав: galadriel написав:
Под зад ногой - не в прямом смысле конечно, но дать понять, что "децтво" вместе с распиз.яйством осталось в прошлом и пора что-то думать самим. Речь шла о жилье для детей - в моём первом посте всё описано. Жильё на родителях и НЕпрописка - принципиальные моменты. Хай живут в чём дали родаки и спасибо скажут. Если не устраивает - ок, вперёд на вольные хлеба.
Я рассказывал уже, что мой американский знакомый как-то упомянул про кредит родителям, который он выплачивает. Уточнил, предки его в 18 лет не выгнали из дома, но начали ему насчитывать кредит сначала $300, а потом $600 в месяц за проживание. Когда вышли на пенсию потребовали постепенно долг выплачивать.
Если бы меня так поставили перед фактом - то в моём случае это был бы досрочно погашенный "кредит" с последующии "забитием" на предков. А если договорились - то пеняй на себя ... (в инете можно и поумничать
)
Умение договариваться и выторговывать себе выгодные условия - это то, чему нужно учить с раннего детства.
хз что там с ихними договорённостями, но звучит это всё как-то очень гниловато (даже смайлика подходящего нету).
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galadriel
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:36
galadriel написав:
хз что там с ихними договорённостями, но звучит это всё как-то очень гниловато (даже смайлика подходящего нету).
Это всё разница культуры и традиций у разных народов. У нас чадо - смысл жизни родаков. Не то что у детей не возьмут, а и отдадут им последнее.
Все подсознательно понимают, что удочку лучше, но своему в виде исключения дарят для начала хатынку и авто. Но тем не менее, вокруг видишь много образованных и успешных молодых людей, которые уже сами достигли в жизни многого. Значит, родители правильно их воспитали. Хорошее воспитание это тоже удочка, которую ребенок будет эксплуатировать всю свою жизнь.
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Libo
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:56
например этот мальчик заработает себе на квартиру быстрее чем вырастет. Может разумнее вложиться в продюсера?
квартира важно, но я не видел ни одного человека которого она бы сделала успешнее.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:24
МизантрóпЭто Ваши мысли или что?
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adevv
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:33
kingkongovets Прошу всех обсуждать поставленные вопросы, а не писать что-то типа Вброс..., в Армию.. и т.п.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:49
kingkongovets .. в контексті обмежених фінансових ресурсів .. а бюджет залежить від точок входу-виходу..
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Додано: Сер 28 лип, 2021 18:20
adevv написав:kingkongovets .. в контексті обмежених фінансових ресурсів .. а бюджет залежить від точок входу-виходу..
так я и говорю - нечего тут обсуждать, сами не знаете чего хотите
бюджет неизвестен, цели не ясны, что именно и зачем покупать вы не знаете
вброс 100%
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:51
kingkongovets Считаете постановку моей задачи некорректной - не решайте ее, но навешивать ярлыки (Вброс) или сыпать допвопросами и проч передергивания мне читать не интересно. Здесь задача далеко не простая, много-аспектная, -параметрическая и т.д., причем в условиях быстрых изменений, неопределенностей и тд.
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