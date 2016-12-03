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Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:32
Нужно ориентироваться на то, что ребёнок будет больше рад наличным $$$, за которые он сможет купить то жильё, что он сам хочет, если у него вообще будет такое желание.
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Нужно ориентироваться скорее не на квартиру ребёнку, а на свою пенсию в старости
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safonovstanislav
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:45
Купити 1к невелику квартиру, яку можна легко здати, бажано свіжу новобудову.
- квартира у власності одного з батьків;
- дитя самостійно платить комуналку і вирішує всі питання стосовно квартири (варто подумати над довіреністю);
- дитя не прописувати ні за якими умовами (щоб не розгрібати проблеми "зальотів" і наступних можливих розлучень).
Одним словом - створити умови, щоб дитя трохи дізналось, що таке самостійне життя, не витрачалося на оренду, і в той же час не "наламало дров". За час проживання в цій квартирі хай складає на свою квартиру і купує те, що захоче і де захоче.
P.S. Звичайно, купити в тому місті, де син/дочка буде жити і працювати.
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galadriel
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:55
safonovstanislav написав:
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Так точно. Две знакомые семьи здобулы своим чадам аж по три квартиры. Есественно, вместе с наследственными от бабушек.
Ни одно из чад в свою жить не пошло. Снимают. Что хотят, где сами хотят.
Это вы в перешитом отцовском пальто ходили с удовольствием, они у вас другие.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 21:01
adevv написав:Natt Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом
3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
может все же начнем с бюджета?
о какой сумме идет речь?
или это тоже один из ваших вопросов?
смахивает на вброс
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kingkongovets
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:56
например этот мальчик заработает себе на квартиру быстрее чем вырастет. Может разумнее вложиться в продюсера?
квартира важно, но я не видел ни одного человека которого она бы сделала успешнее.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:49
kingkongovets .. в контексті обмежених фінансових ресурсів .. а бюджет залежить від точок входу-виходу..
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adevv
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Додано: Сер 28 лип, 2021 18:20
adevv написав:kingkongovets .. в контексті обмежених фінансових ресурсів .. а бюджет залежить від точок входу-виходу..
так я и говорю - нечего тут обсуждать, сами не знаете чего хотите
бюджет неизвестен, цели не ясны, что именно и зачем покупать вы не знаете
вброс 100%
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kingkongovets
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:51
kingkongovets Считаете постановку моей задачи некорректной - не решайте ее, но навешивать ярлыки (Вброс) или сыпать допвопросами и проч передергивания мне читать не интересно. Здесь задача далеко не простая, много-аспектная, -параметрическая и т.д., причем в условиях быстрых изменений, неопределенностей и тд.
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adevv
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Додано: Чет 29 лип, 2021 07:57
kingkongovets написав:
adevv написав:Natt Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом
3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
может все же начнем с бюджета?
о какой сумме идет речь?
или это тоже один из ваших вопросов?
смахивает на вброс
Вот почему Вы не обсуждаете эти вопросы, хотя на ветке про аренду вполне конкретно отвечаете на мой вопрос 2.2): "...вопрос лишь в том шо вы сможете за эти деньги купить в киеве сейчас и сколько вы еще сможете сдавать ее без вложений от 45 до 63 разброс большой, я бы для начала все же поточнее приценился и параллельно помониторил бы варианты по норм вторичке типа совминов, шоколадок, или низких этажей поздних сталинок - все это вполне пока еще можно нарыть по приемлемой цене в очень неплохих местах
а сдавать за 8-10 без дополнительных расходов на ремонты все равно долго не получится".
И еще, у меня пока нет Конструктивной постановки задачи и мне трудно даже начать ее решать. С лругой стороны, эта задача возможно интересует многих.
Жду конструктива.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:42
adevv написав:kingkongovets Считаете постановку моей задачи некорректной - не решайте ее, но навешивать ярлыки (Вброс) или сыпать допвопросами и проч передергивания мне читать не интересно. Здесь задача далеко не простая, много-аспектная, -параметрическая и т.д., причем в условиях быстрых изменений, неопределенностей и тд.
так а где условие этой «непростой задачи»?
может все же попытаетесь
сформулировать?
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kingkongovets
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