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Міненерго: споживачі без
газових лічильників будуть...

Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:21

Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано у відповіді Міністерства енергетики на запит щодо забезпечення населення приладами обліку газу.

Дивися повний текст Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть відключені від газопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:21

Это мега LOL)) При том что потребителей должны обеспечить счетчиками ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:23

То обіцяли поставити лічильники, тепер обіцяють відключити :/
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Готовят к установке общедомовых
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:23

облГАЗи ігнорують закон, відмовляючи у встановленні лічильника газу...
skrutv
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:12

Re: Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть...

Не переймайтесь то з 2023
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:35

Re: Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть...

skrutv написав:облГАЗи ігнорують закон, відмовляючи у встановленні лічильника газу...
Індивідуальних
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 06:42

блин, а можно так с отоплением ))) ??? так хочу что бы отключили меня от системы
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:04

  GALeon написав:
skrutv написав:облГАЗи ігнорують закон, відмовляючи у встановленні лічильника газу...
Індивідуальних

А можно ссылку на пункт закона, в котором написано именно про индивидуальные
summacut
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