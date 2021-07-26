12% малого та середнього бізнесу закрилися внаслідок минулих локдаунів.
Дивися повний текст Економіст розповів про удар по бізнесу через минулі локдауни.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 22:24
Економіст розповів про удар по бізнесу через минулі локдауни
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Дивися повний текст Економіст розповів про удар по бізнесу через минулі локдауни.
Додано: Пон 26 лип, 2021 22:24
Так наша власть уже пророчит локдаун осенью.Понравилося,наверное.Хрустальный шар имеют.
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