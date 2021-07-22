|
|
Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Монета розпочинає ряд монет «Чорнобиль. Відродження».
Дивися повний текст Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94682
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:28
Ждём монету "Собака Баскервилей" :)
-
avk
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|122
|
Нед 25 лип, 2021 10:42
Джон
|
|2
|172
|
Чет 22 лип, 2021 15:40
l4567
|
|1
|172
|