Практика оренди банківських карток широко використовується злочинцями для відмивання кримінальних грошей, купівлі через Інтернет наркотиків тощо.
Дивися повний текст Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий інтернет-обман.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50
Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...
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Дивися повний текст Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий інтернет-обман.
Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50
Знаю такого шахрая, бувший власник франшизи Фрізор в Чернівцях і Тернополі - Храпливий Андрій Ігорович. Просто познімав всі кошти з кредитних лімітів карточок інших людей, є кілька заяв в поліцію, внесено в ЄДРДР і рік поліція не має часу навіть допитати потерпілих. Звісно шахрайство процвітатиме, поки поліція так працює)
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:05
Ну да: именно полиция в этом "шахрайстве" виновата... "Слушай, отдолжи кошелек -- да, да, со всеми деньгами -- мы им чуть попользуемся, а потом тебе денег дадим". "Как это из кошелька все деньги пропали???"
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