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Здав банківську картку в оренду
і став боржником: новий...

Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50

Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...

Пропонуємо до обговорення:
Практика оренди банківських карток широко використовується злочинцями для відмивання кримінальних грошей, купівлі через Інтернет наркотиків тощо.

Дивися повний текст Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий інтернет-обман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50

Знаю такого шахрая, бувший власник франшизи Фрізор в Чернівцях і Тернополі - Храпливий Андрій Ігорович. Просто познімав всі кошти з кредитних лімітів карточок інших людей, є кілька заяв в поліцію, внесено в ЄДРДР і рік поліція не має часу навіть допитати потерпілих. Звісно шахрайство процвітатиме, поки поліція так працює)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:05

  Sain_повернувся написав:Знаю такого шахрая, бувший власник франшизи Фрізор в Чернівцях і Тернополі - Храпливий Андрій Ігорович. Просто познімав всі кошти з кредитних лімітів карточок інших людей, є кілька заяв в поліцію, внесено в ЄДРДР і рік поліція не має часу навіть допитати потерпілих. Звісно шахрайство процвітатиме, поки поліція так працює)

Ну да: именно полиция в этом "шахрайстве" виновата... "Слушай, отдолжи кошелек -- да, да, со всеми деньгами -- мы им чуть попользуемся, а потом тебе денег дадим". "Как это из кошелька все деньги пропали???" :lol:
_hunter
 
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