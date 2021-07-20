Практика оренди банківських карток широко використовується злочинцями для відмивання кримінальних грошей, купівлі через Інтернет наркотиків тощо.
Дивися повний текст Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий інтернет-обман.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50
Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий інтернет-обман.
Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50
Знаю такого шахрая, бувший власник франшизи Фрізор в Чернівцях і Тернополі - Храпливий Андрій Ігорович. Просто познімав всі кошти з кредитних лімітів карточок інших людей, є кілька заяв в поліцію, внесено в ЄДРДР і рік поліція не має часу навіть допитати потерпілих. Звісно шахрайство процвітатиме, поки поліція так працює)
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:05
Ну да: именно полиция в этом "шахрайстве" виновата... "Слушай, отдолжи кошелек -- да, да, со всеми деньгами -- мы им чуть попользуемся, а потом тебе денег дадим". "Как это из кошелька все деньги пропали???"
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:46
_hunter скажімо так: через службову бездіяльність поліції далі обдурюють все нових людей. І суми там вже в кілька сотень тисяч доларів. Про те як видурював карточки і чому люди давали, я знаю, повірте людине вміє маніпулювати іншими.
Додано: Сер 28 лип, 2021 17:55
Re: Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий.
А полиция должна давать добро на операции по картам? Покупки на алиэкспресс только через утверждение райкомом?
И как тогда полиция докажет состав преступления? Владелец карты передал карту добровольно? Да.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:18
Re: Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий.
Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв. Якщо кілька десятків людей пишуть заяви про злочин а поліція нічого не робить - це нічого іншого як покривання злочинів.
Власників карток вводили в оману.
Якщо вам продадуть авто, ви заплатите гроші а авто не віддадуть - це теж не злочин? Ви ж добровільно дали кошти за авто яке не отримали.
Чи інший варінт - ви поклали гроші на депозит, а власник банку вирішив його ліквідувати і вам нічого не повертати - це теж не злочин по вашій логіці?
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:28
Re: Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий.
Это в детском возвратсе воспитатель или кто-то из родителей может единолично вынести вердит "кто виноват". И жертве ничего не надо из доказательств кроме плаксивого выражения лица и размазывания соплей по лицу.
Во взрослом мире всё иначе работает. Нельзя сказать "вот тот чувак забрал у меня деньги, верните их мне". Надо доказать что он их именно забрал, а не получил за какую-то работу или товар или ещё как-то (во взрослом мире есть куча способов заработать деньги). И вот это доказательство невозможно в ситуации когда "жертва" сознательно идён на нарушение правил пользования картой передавая её другому лицу в надежде на получение дополнительного нелегального дохода.
Ну и к слову - сажаев в Украине суд, а не полиция. Полиция как раз собирает доказательства того что "жертва" реально жертва, а не просто недовольный инвестор который рискнул, но не получил прибыли, а остался с одинми убытками.
Передача карты другому лицу самим владельцем карты ни в какой мере не является обманом владельца карты.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:48
коли пропонують халяву, не треба уявляти "що буде мені з цього?", а треба запитувати перш за все себе: "а що буде з цього тому, хто пропонує халяву???"... і якщо клепка на місці, все одразу встає на свої місця
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