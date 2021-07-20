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Здав банківську картку в оренду
і став боржником: новий...

Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50

Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...

Пропонуємо до обговорення:
Практика оренди банківських карток широко використовується злочинцями для відмивання кримінальних грошей, купівлі через Інтернет наркотиків тощо.

Дивися повний текст Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий інтернет-обман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:50

Знаю такого шахрая, бувший власник франшизи Фрізор в Чернівцях і Тернополі - Храпливий Андрій Ігорович. Просто познімав всі кошти з кредитних лімітів карточок інших людей, є кілька заяв в поліцію, внесено в ЄДРДР і рік поліція не має часу навіть допитати потерпілих. Звісно шахрайство процвітатиме, поки поліція так працює)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:05

  Sain_повернувся написав:Знаю такого шахрая, бувший власник франшизи Фрізор в Чернівцях і Тернополі - Храпливий Андрій Ігорович. Просто познімав всі кошти з кредитних лімітів карточок інших людей, є кілька заяв в поліцію, внесено в ЄДРДР і рік поліція не має часу навіть допитати потерпілих. Звісно шахрайство процвітатиме, поки поліція так працює)

Ну да: именно полиция в этом "шахрайстве" виновата... "Слушай, отдолжи кошелек -- да, да, со всеми деньгами -- мы им чуть попользуемся, а потом тебе денег дадим". "Как это из кошелька все деньги пропали???" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:46

_hunter скажімо так: через службову бездіяльність поліції далі обдурюють все нових людей. І суми там вже в кілька сотень тисяч доларів. Про те як видурював карточки і чому люди давали, я знаю, повірте людине вміє маніпулювати іншими.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:54

А где тут обман то?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:55

Re: Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий.

  Sain_повернувся написав:службову бездіяльність поліції далі обдурюють все нових людей

А полиция должна давать добро на операции по картам? Покупки на алиэкспресс только через утверждение райкомом?
  Sain_повернувся написав:повірте людине вміє маніпулювати іншими

И как тогда полиция докажет состав преступления? Владелец карты передал карту добровольно? Да.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:18

Re: Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий.

  vitaliy_berdinskikh написав:А полиция должна давать добро на операции по картам? Покупки на алиэкспресс только через утверждение райкомом?

Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв. Якщо кілька десятків людей пишуть заяви про злочин а поліція нічого не робить - це нічого іншого як покривання злочинів.

  vitaliy_berdinskikh написав:И как тогда полиция докажет состав преступления? Владелец карты передал карту добровольно? Да.

Власників карток вводили в оману.

Якщо вам продадуть авто, ви заплатите гроші а авто не віддадуть - це теж не злочин? Ви ж добровільно дали кошти за авто яке не отримали.
Чи інший варінт - ви поклали гроші на депозит, а власник банку вирішив його ліквідувати і вам нічого не повертати - це теж не злочин по вашій логіці?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:28

Re: Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий.

  Sain_повернувся написав:Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв.
Это в детском возвратсе воспитатель или кто-то из родителей может единолично вынести вердит "кто виноват". И жертве ничего не надо из доказательств кроме плаксивого выражения лица и размазывания соплей по лицу.

Во взрослом мире всё иначе работает. Нельзя сказать "вот тот чувак забрал у меня деньги, верните их мне". Надо доказать что он их именно забрал, а не получил за какую-то работу или товар или ещё как-то (во взрослом мире есть куча способов заработать деньги). И вот это доказательство невозможно в ситуации когда "жертва" сознательно идён на нарушение правил пользования картой передавая её другому лицу в надежде на получение дополнительного нелегального дохода.

Ну и к слову - сажаев в Украине суд, а не полиция. Полиция как раз собирает доказательства того что "жертва" реально жертва, а не просто недовольный инвестор который рискнул, но не получил прибыли, а остался с одинми убытками.
  Sain_повернувся написав:Власників карток вводили в оману.

Передача карты другому лицу самим владельцем карты ни в какой мере не является обманом владельца карты.

  • Во-первых это нарушение норм договора между владельцем карты и банком. Хотя это уголовно не наказуемо. И потому это не вопрос полиции, это вопрос отношений клиента и банка.
  • Во-вторых 100% это участие в неком виде нелегального заработка долю от которого владелец карты ожидает получить от того кому он передаёт карту. И тут полиция может иметь вопросы не только к арендатору, а и к дропу. Но захочет ли дроп сам себя закладывать? Конечно нет. Тоесть полиции он никакую информацию не даст, а читать мысли полиция не умеет и машины времени из фильма Дежавю (с Вашингтоном) у них нет.
  • Во-вторых с половиной неудача бизнес-схемы (закрываем глаза на нелегальность) являеся предметом хозяйственного спора, а не уголовного. И даже в хозайственном споре надо иметь доказательства того что арендатор карты именно совершил нечестные действия в отношении владельца карты, а не просто аппелировать к тому что была передача и это самом по себе обман. Есть куча довольных дропов которые получили свои 30 сребненников, а карты работают на благо нового "собственника".
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:48

коли пропонують халяву, не треба уявляти "що буде мені з цього?", а треба запитувати перш за все себе: "а що буде з цього тому, хто пропонує халяву???"... і якщо клепка на місці, все одразу встає на свої місця
Tamagoch
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