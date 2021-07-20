Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...

Додано: Сер 28 лип, 2021 18:28

Sain_повернувся написав: Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв. Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв.

Sain_повернувся написав: Власників карток вводили в оману. Власників карток вводили в оману.

Во-первых это нарушение норм договора между владельцем карты и банком. Хотя это уголовно не наказуемо. И потому это не вопрос полиции, это вопрос отношений клиента и банка.

Во-вторых 100% это участие в неком виде нелегального заработка долю от которого владелец карты ожидает получить от того кому он передаёт карту. И тут полиция может иметь вопросы не только к арендатору, а и к дропу. Но захочет ли дроп сам себя закладывать? Конечно нет. Тоесть полиции он никакую информацию не даст, а читать мысли полиция не умеет и машины времени из фильма Дежавю (с Вашингтоном) у них нет.

Во-вторых с половиной неудача бизнес-схемы (закрываем глаза на нелегальность) являеся предметом хозяйственного спора, а не уголовного. И даже в хозайственном споре надо иметь доказательства того что арендатор карты именно совершил нечестные действия в отношении владельца карты, а не просто аппелировать к тому что была передача и это самом по себе обман. Есть куча довольных дропов которые получили свои 30 сребненников, а карты работают на благо нового "собственника".

Это в детском возвратсе воспитатель или кто-то из родителей может единолично вынести вердит "кто виноват". И жертве ничего не надо из доказательств кроме плаксивого выражения лица и размазывания соплей по лицу.Во взрослом мире всё иначе работает. Нельзя сказать "вот тот чувак забрал у меня деньги, верните их мне". Надо доказать что он их именно забрал, а не получил за какую-то работу или товар или ещё как-то (во взрослом мире есть куча способов заработать деньги). И вот это доказательство невозможно в ситуации когда "жертва" сознательно идён на нарушение правил пользования картой передавая её другому лицу в надежде на получение дополнительного нелегального дохода.Ну и к слову - сажаев в Украине суд, а не полиция. Полиция как раз собирает доказательства того что "жертва" реально жертва, а не просто недовольный инвестор который рискнул, но не получил прибыли, а остался с одинми убытками.Передача карты другому лицу самим владельцем карты ни в какой мере не является обманом владельца карты.