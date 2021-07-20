Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...

Sain_повернувся написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А полиция должна давать добро на операции по картам? Покупки на алиэкспресс только через утверждение райкомом?
Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв. Якщо кілька десятків людей пишуть заяви про злочин а поліція нічого не робить - це нічого іншого як покривання злочинів.
Там ниже Виталий все хорошо объяснил, но я еще добавлю: люди, в Британии, например (да и еще где-то по Шарику) несколько сотен людей сотовые вышки ходили жгли -- то ли сотона через те вышки на них влиял, то ли Б Г (который из МС). Эти ж дятлы -- они стопудово сначала заявы в полицию писали...