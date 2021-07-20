Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...

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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45
какой-то лютый бред.. как отдав дебетку можно стать должником? А отдавать кредитку - это только уникумы могут догадаться
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:54
Там ниже Виталий все хорошо объяснил, но я еще добавлю: люди, в Британии, например (да и еще где-то по Шарику) несколько сотен людей сотовые вышки ходили жгли -- то ли сотона через те вышки на них влиял, то ли Б Г (который из МС). Эти ж дятлы -- они стопудово сначала заявы в полицию писали...
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:45
Слышал про "дропов" только в разрезе ставок в букмекерских конторах. Просто конторы любят резать/блокировать счета стабильно плюсовым игрокам, вот игроки и ищут таких дропов, чтобы зарегистрировать аккаунты и делать ставки от их имени. Со временем и эти аккаунты режут/блокируют, приходится искать новых людей
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