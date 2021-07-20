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Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45
какой-то лютый бред.. как отдав дебетку можно стать должником? А отдавать кредитку - это только уникумы могут догадаться
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omb
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:54
Sain_повернувся написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А полиция должна давать добро на операции по картам? Покупки на алиэкспресс только через утверждение райкомом?
Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв. Якщо кілька десятків людей пишуть заяви про злочин а поліція нічого не робить - це нічого іншого як покривання злочинів.
Там ниже Виталий все хорошо объяснил, но я еще добавлю: люди, в Британии, например (да и еще где-то по Шарику) несколько сотен людей сотовые вышки ходили жгли -- то ли сотона через те вышки на них влиял, то ли Б Г (который из МС). Эти ж дятлы -- они стопудово сначала заявы в полицию писали...
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_hunter
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:45
Слышал про "дропов" только в разрезе ставок в букмекерских конторах. Просто конторы любят резать/блокировать счета стабильно плюсовым игрокам, вот игроки и ищут таких дропов, чтобы зарегистрировать аккаунты и делать ставки от их имени. Со временем и эти аккаунты режут/блокируют, приходится искать новых людей
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Gro_g
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:39
Меня вот что смущает (об этом тут ещё не писали).
Допустим я даю свою ДЕБЕТКУ другому человеку, назовём его Петров.
Петров принимает на эту карту деньги и снимает их ИЛИ ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за жопу держателя карты - а это я.
И вот держателю могут зарядить обвинение в том, что ОН отмывал деньги/финансировал терроризм/продавал наркотические вещества в виде "закладок" и т.д.
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Sanyok77
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:48
Sanyok77 написав:
Меня вот что смущает (об этом тут ещё не писали).
Допустим я даю свою ДЕБЕТКУ другому человеку, назовём его Петров.
Петров принимает на эту карту деньги и снимает их ИЛИ ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за жопу держателя карты - а это я.
И вот держателю могут зарядить обвинение в том, что ОН отмывал деньги/финансировал терроризм/продавал наркотические вещества в виде "закладок" и т.д.
А что именно смущает?.. -- даю я на границе свою СУМКУ другому человеку, назовём его Петров. Петров кладет в эту сумку свои вещи И ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за владельца сумки - а это Sanyok77.
И вот владельцу могут зарядить обвинение в том, что ОН перевозил через границу наркотические вещества.
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_hunter
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:32
_hunter написав: Sanyok77 написав:
Меня вот что смущает (об этом тут ещё не писали).
Допустим я даю свою ДЕБЕТКУ другому человеку, назовём его Петров.
Петров принимает на эту карту деньги и снимает их ИЛИ ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за жопу держателя карты - а это я.
И вот держателю могут зарядить обвинение в том, что ОН отмывал деньги/финансировал терроризм/продавал наркотические вещества в виде "закладок" и т.д.
А что именно смущает?.. -- даю я на границе свою СУМКУ другому человеку, назовём его Петров. Петров кладет в эту сумку свои вещи И ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за владельца сумки - а это Sanyok77.
И вот владельцу могут зарядить обвинение в том, что ОН перевозил через границу наркотические вещества.
В этом случае скорее не "перевозил...", а "соучастник".
Типа ты в сговоре с тем,кто реально перевозил.
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Sanyok77
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