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Здав банківську картку в оренду
і став боржником: новий...

Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45

какой-то лютый бред.. как отдав дебетку можно стать должником? А отдавать кредитку - это только уникумы могут догадаться :mrgreen:
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:54

  Sain_повернувся написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А полиция должна давать добро на операции по картам? Покупки на алиэкспресс только через утверждение райкомом?

Поліція має виконувати свою роботу - сажати шахраїв. Якщо кілька десятків людей пишуть заяви про злочин а поліція нічого не робить - це нічого іншого як покривання злочинів.

Там ниже Виталий все хорошо объяснил, но я еще добавлю: люди, в Британии, например (да и еще где-то по Шарику) несколько сотен людей сотовые вышки ходили жгли -- то ли сотона через те вышки на них влиял, то ли Б Г (который из МС). Эти ж дятлы -- они стопудово сначала заявы в полицию писали... :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:45

Слышал про "дропов" только в разрезе ставок в букмекерских конторах. Просто конторы любят резать/блокировать счета стабильно плюсовым игрокам, вот игроки и ищут таких дропов, чтобы зарегистрировать аккаунты и делать ставки от их имени. Со временем и эти аккаунты режут/блокируют, приходится искать новых людей
Gro_g
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:39

Re: Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий.

Меня вот что смущает (об этом тут ещё не писали).
Допустим я даю свою ДЕБЕТКУ другому человеку, назовём его Петров.
Петров принимает на эту карту деньги и снимает их ИЛИ ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за жопу держателя карты - а это я.
И вот держателю могут зарядить обвинение в том, что ОН отмывал деньги/финансировал терроризм/продавал наркотические вещества в виде "закладок" и т.д.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:48

  Sanyok77 написав:Меня вот что смущает (об этом тут ещё не писали).
Допустим я даю свою ДЕБЕТКУ другому человеку, назовём его Петров.
Петров принимает на эту карту деньги и снимает их ИЛИ ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за жопу держателя карты - а это я.
И вот держателю могут зарядить обвинение в том, что ОН отмывал деньги/финансировал терроризм/продавал наркотические вещества в виде "закладок" и т.д.

А что именно смущает?.. -- даю я на границе свою СУМКУ другому человеку, назовём его Петров. Петров кладет в эту сумку свои вещи И ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за владельца сумки - а это Sanyok77.
И вот владельцу могут зарядить обвинение в том, что ОН перевозил через границу наркотические вещества.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:32

  _hunter написав:
  Sanyok77 написав:Меня вот что смущает (об этом тут ещё не писали).
Допустим я даю свою ДЕБЕТКУ другому человеку, назовём его Петров.
Петров принимает на эту карту деньги и снимает их ИЛИ ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за жопу держателя карты - а это я.
И вот держателю могут зарядить обвинение в том, что ОН отмывал деньги/финансировал терроризм/продавал наркотические вещества в виде "закладок" и т.д.

А что именно смущает?.. -- даю я на границе свою СУМКУ другому человеку, назовём его Петров. Петров кладет в эту сумку свои вещи И ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за владельца сумки - а это Sanyok77.
И вот владельцу могут зарядить обвинение в том, что ОН перевозил через границу наркотические вещества.

В этом случае скорее не "перевозил...", а "соучастник".
Типа ты в сговоре с тем,кто реально перевозил.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:54

  Sanyok77 написав:
  _hunter написав:
  Sanyok77 написав:Меня вот что смущает (об этом тут ещё не писали).
Допустим я даю свою ДЕБЕТКУ другому человеку, назовём его Петров.
Петров принимает на эту карту деньги и снимает их ИЛИ ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за жопу держателя карты - а это я.
И вот держателю могут зарядить обвинение в том, что ОН отмывал деньги/финансировал терроризм/продавал наркотические вещества в виде "закладок" и т.д.

А что именно смущает?.. -- даю я на границе свою СУМКУ другому человеку, назовём его Петров. Петров кладет в эту сумку свои вещи И ПЕРЕВОДИТ ДАЛЬШЕ.
В какой-то момент полиция берёт за владельца сумки - а это Sanyok77.
И вот владельцу могут зарядить обвинение в том, что ОН перевозил через границу наркотические вещества.

В этом случае скорее не "перевозил...", а "соучастник".
Типа ты в сговоре с тем,кто реально перевозил.

Это если передача сумки была под под камерами аэропорта. А если обмен произошел "где-то в поле" -- вполне себе "перевозчик" безо всяких "соучастников".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:30

Кто здесь?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:52

Что-то в стиле: отдал ключи, сказали, что наведут порядок дома, ничего трогать не будут и только переночуют, а когда пришел - оказалось квартиру ограбили....
balta_laska
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Во взрослом мире всё иначе работает. Нельзя сказать "вот тот чувак забрал у меня деньги, верните их мне". Надо доказать что он их именно забрал, а не получил за какую-то работу или товар или ещё как-то (во взрослом мире есть куча способов заработать деньги). И вот это доказательство невозможно в ситуации когда "жертва" сознательно идён на нарушение правил пользования картой передавая её другому лицу в надежде на получение дополнительного нелегального дохода.

Стосовно доказів. Особисто я картки свої не давав, мене дана людина кинула на велику суму при відкритті мережі закладів Фрізор. Зауважу, були укладені договори де чітко зазначались всі умови і терміни повернення коштів. Тобто докази є. Андрій не бідував, за той час поки був винен гроші - купили з дружиною квартиру в новобудові, зробили ремонт, купив 2 авто, відкрив 3 барбершопи. Тобто навіть у випадку його прогорання, він мав з чого повернути позичені кошти. Коли термін дії договору закінчився, просто почав морозитись, хамити, погрожувати. Після розмови про суд - за кілька днів оформив розлучення і все майно на дружину, тобто він бомж.
На даний момент познайомився приблизно з 10-ма людьми, з чиїх карток він зняв кредитні кошти. Судячи з розповідей, успішний бізнесмен просив людей що працювали в його закладах надати йому картки для виводу коштів з букмекерських контор, бо там постійно блокують акаунти. Взамін він давав 2%. Прокручуючи пару місяців великі суми через картки жертв, він підіймав кредитні ліміти, а потім в один прекрасний момент все зняв з понад 50 карток (те що відомо мені).
Sain_повернувся
 
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