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Здав банківську картку в оренду
і став боржником: новий...

Здав банківську картку в оренду і став боржником: новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:47

  Tamagoch написав:коли пропонують халяву, не треба уявляти "що буде мені з цього?", а треба запитувати перш за все себе: "а що буде з цього тому, хто пропонує халяву???"... і якщо клепка на місці, все одразу встає на свої місця

він казав жерткам що буде йому і що їм. Йому - можливість вивести його кошти з рахунків, їм - 2%
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:48

  Попаданец написав:А ещё меня добивает позиция людей к должникам. Даже фильмы на стороне таких, обязательно кто выбивает долг плохие парни, а должник ну просто душка, ни в чём не виноват, деньги сами потратились и отдаваться не хотят.

тут 100%
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:51

  omb написав:какой-то лютый бред.. как отдав дебетку можно стать должником? А отдавать кредитку - это только уникумы могут догадаться :mrgreen:

не просто віддавали, а він їм відкривав нову картку. У віп відділденні приватбанка працювала його одногрупниця, до якої вів людей і та відкривала преміальні картки. Люди погоджувались, адже нашару отримували статус віп клієнта в приваті) Ці картки він привязував до свого номера і після того як робив великий оборот по них, підіймав кредитний ліміт.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:52

  Gro_g написав:Слышал про "дропов" только в разрезе ставок в букмекерских конторах. Просто конторы любят резать/блокировать счета стабильно плюсовым игрокам, вот игроки и ищут таких дропов, чтобы зарегистрировать аккаунты и делать ставки от их имени. Со временем и эти аккаунты режут/блокируют, приходится искать новых людей

ви вгадали на 100% :wink:
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