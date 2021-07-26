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Зеленський оголосив про
готовність отримати транш МВФ

Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:07

Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в заяві президента під час прес-конференції на форумі "Україна 30".

Дивися повний текст Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:07

Клоун наверно живет в какомто своем мире. Где он реформы увидел?? Он даже не может урода вовка уволить который каждый день штампует незаконные решения))
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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