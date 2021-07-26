Про це повідомляється в заяві президента під час прес-конференції на форумі "Україна 30".
Дивися повний текст Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:07
Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський оголосив про готовність отримати транш МВФ.
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:07
Клоун наверно живет в какомто своем мире. Где он реформы увидел?? Он даже не может урода вовка уволить который каждый день штампует незаконные решения))
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