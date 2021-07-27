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Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Ринкова вартість розробника сервісу для вивчення мов Duolingo склала $3,66 млрд відповідно до ціни розміщення цінних паперів компанії в ході IPO.
Дивися повний текст Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27
Уже цена поднялась от $102 до $139,01
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