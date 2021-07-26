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Аналітики назвали причину
рекордного зміцнення курсу гривні

Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:16

Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні до долара цього тижня зміцнився до максимуму за останній рік.

Дивися повний текст Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:16

не в обиду аналитикам но я ещё 28.07 написал как повышение учетной ставки и уменьшение объёма интервенций повлияет на межбанк viewtopic.php?p=5269719#p5269719
vitaliian
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Модератори: Ірина_, Модератор

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