Курс гривні до долара цього тижня зміцнився до максимуму за останній рік.
Дивися повний текст Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:16
Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні
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Дивися повний текст Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:16
не в обиду аналитикам но я ещё 28.07 написал как повышение учетной ставки и уменьшение объёма интервенций повлияет на межбанк viewtopic.php?p=5269719#p5269719
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