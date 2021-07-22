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НБУ назвав головні ризики
для економіки України

НБУ назвав головні ризики для економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 05:25

НБУ назвав головні ризики для економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація ризиків може призвести до економічних втрат.

Дивися повний текст НБУ назвав головні ризики для економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 05:25

Головний ризик - це Зезидент при владі. Бо вчорашні заяви на РНБО кладуть долу енергетику. А популіст младориг не вщухає.
ztbbig
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Модератори: Ірина_, Модератор

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