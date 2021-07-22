Реалізація ризиків може призвести до економічних втрат.
Дивися повний текст НБУ назвав головні ризики для економіки України.
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Додано: Суб 31 лип, 2021 05:25
НБУ назвав головні ризики для економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав головні ризики для економіки України.
Додано: Суб 31 лип, 2021 05:25
Головний ризик - це Зезидент при владі. Бо вчорашні заяви на РНБО кладуть долу енергетику. А популіст младориг не вщухає.
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