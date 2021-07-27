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«Нова пошта» вперше в Україні
протестувала доставку...

«Нова пошта» вперше в Україні протестувала доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 22:24

«Нова пошта» вперше в Україні протестувала доставку...

Пропонуємо до обговорення:
29 липня компанія «Нова пошта» протестувала нову послугу – доставку посилки за допомогою безпілотного літального апарату. Тестове відправлення посилки компанія здійснила з Києва до Харкова та у зворотному напрямку.

Дивися повний текст «Нова пошта» вперше в Україні протестувала доставку посилки безпілотним літальним апаратом (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 22:24

это за дополнительную плату? или по обычному тарифу?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 08:08

Владельцы новой почты видимо узнали на сколько эффективной для роста их чистой прибыли является постоянное повышение тарифов для заказчиков услуг и поэтому остановиться они в этом уже не могут - стоимость пересылки отправлений Новой почтой уже стала заоблачной - как раз там, где и летают самолеты. ))))

Из этого следует, что все рекламные статейки должны касаться темы как обосновать фантастический рост их и так сильно завышенных тарифов.

Но новая Почта это ведь не государственный монополист а-ля Газпром с его наглым и преступным поведением при поддержки российской армии. Рынок почтовых перевозок имеет и других быстро растущих операторов, которые активно сейчас отбирают заметную часть рынка, которая совсем недавно принадлежала новой почте. Цыплят по осени считают, конечно, но согласно классических подходов в менеджменте затраты компаний на удержание клиентов на порядок ниже, чем на привлечение новых. Это окажет влияние на чистую прибыль в конце года. Ну, и эластичность спроса на почтовые перевозки по цене становится в нынешних условиях уже заметно высокой. Что даст дополнительные возможности для конкурентов новой почты, которые предлагают такие же услуги и с качеством иногда заметно выше.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 13:11

Краще б подумали як зменшити кількість пластику і відходів які продукуються їх діяльністю.....
revera_cam
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