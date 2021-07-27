«Нова пошта» вперше в Україні протестувала доставку...

Додано: Нед 01 сер, 2021 08:08

Владельцы новой почты видимо узнали на сколько эффективной для роста их чистой прибыли является постоянное повышение тарифов для заказчиков услуг и поэтому остановиться они в этом уже не могут - стоимость пересылки отправлений Новой почтой уже стала заоблачной - как раз там, где и летают самолеты. ))))



Из этого следует, что все рекламные статейки должны касаться темы как обосновать фантастический рост их и так сильно завышенных тарифов.



Но новая Почта это ведь не государственный монополист а-ля Газпром с его наглым и преступным поведением при поддержки российской армии. Рынок почтовых перевозок имеет и других быстро растущих операторов, которые активно сейчас отбирают заметную часть рынка, которая совсем недавно принадлежала новой почте. Цыплят по осени считают, конечно, но согласно классических подходов в менеджменте затраты компаний на удержание клиентов на порядок ниже, чем на привлечение новых. Это окажет влияние на чистую прибыль в конце года. Ну, и эластичность спроса на почтовые перевозки по цене становится в нынешних условиях уже заметно высокой. Что даст дополнительные возможности для конкурентов новой почты, которые предлагают такие же услуги и с качеством иногда заметно выше.