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Порушники ПДР відмовляються
платити штрафи — бюджет може...

Порушники ПДР відмовляються платити штрафи — бюджет може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 23:38

Порушники ПДР відмовляються платити штрафи — бюджет може...

Пропонуємо до обговорення:
З 2018 року по березень 2021-го середній рівень оплати адміністративних штрафів, накладених патрульними за порушення ПДР, становив 81%, в той час як за рішеннями судів – тільки 22,4%. При цьому в 2013-2015 роках показник становив 68,7% і 57% відповідно.

Дивися повний текст Порушники ПДР відмовляються платити штрафи — бюджет може недоотримати 2,6 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 04:01

Так заберите эти деньги у патрульных полицейских, которые не умеют работать по действующим законам.
konstant96
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:02

  konstant96 написав:Так заберите эти деньги у патрульных полицейских, которые не умеют работать по действующим законам.


Алкоголики за рулем это прокуроры, менты, судьи и депутаны. Они всё прекрасно решают. Вопрос не к полицеёским , а зе команде.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:38

Судді заробляють як можуть. Ціна - тисячі українців на рік, що гинуть на дорогах - такого нема в жодній європейській країні
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:34

  espanol написав:Ціна - тисячі українців на рік, що гинуть на дорогах - такого нема в жодній європейській країні


Не врите.
В 2019 году в дорожных авариях в ФРГ погибли 3059 человек.
Количество погибших от ДТП в Испании в 2019 году - 1724 человек.
In 2019, 3,173 individuals were killed in motor vehicle accidents in Italy.
И т.д., и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:42

  konstant96 написав:Так заберите эти деньги у патрульных полицейских, которые не умеют работать по действующим законам.

Из чего вывод что они не умеют работать? Даже процент оплаты штрафов вырос с 68 до 81, хотя это врядли заслуга именно патрульных, скорей это работа исполнительной. Теперь вот ещё и автоматизация процесса взыскания штрафа поможет довести цифру до 91.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:29

Прошли 2 суда,один местный другой Аппеляционный. СУДЬИ вообще не хотят разговаривать,да и как такового суда изначально не было,вынесла секретарь бумажку с реквизитами для оплаты штрафа....17 000,0тыс,3400 и 850 .Не могли даже Постановление,протоколы, ксерокопии взять,3 дня морочили в суде голову..Тянули время.Подали на Апелляцию результат тот же..Судья судью прикрывают..
chmilkaolia
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:54

Насколько я понял ПДД это ещё одна статья для пополнения бюджета, А не для безопасности на дорогах.Просто ещё одно госпредприятие наполовину частное.
maksetskij
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 12:59

"Примітно, що понад 55% закритих судами справ стосувалися порушень, передбачених ч. 1-4 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння)"
А где же НАБУ, тут же явно коррупция просматривается или им тоже заявления нужно писамть как и ментам, без них они слепы и глухи :-)
petrenko_olvas
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