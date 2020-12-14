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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 15:54

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:13

Все просто!©

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1

Як заощадити на ремонті?

Якщо це новобуд і для здачі в оренду, то - не робити стяжку :mrgreen: + фарба і волохатий валік у поміч! :mrgreen:

І все буде добре!© :D
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