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Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:54
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:13
Все просто!©
Як заощадити на ремонті?
Якщо це новобуд і для здачі в оренду, то - не робити стяжку + фарба і волохатий валік у поміч!
І все буде добре!©
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