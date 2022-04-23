Картинки не відпрацювали також
Додано: Нед 24 сер, 2025 13:51
Додано: Нед 24 сер, 2025 14:26
Та мене теж вже заграв уйопіщний двіжокп цього Форума.
Чого тільки видалення попередніх цитувань вручну вартує, особливо прикольно коли одне цитування вставоене ВВ інше і треба думати, якс правільно то повилаляти. На то мує строімдомі попередні цитування приховуєтьмя скриптом.
Додано: Нед 24 сер, 2025 15:25
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
В часи, коли робили скручену алюміньку, основні прилади були холодильник, телевізор і лампочки. Ну ще праска може. Потреби були геть інші і інші вимоги. І то не без пожеж обходилось.
Зараз на сучасній кухні електричні духові шафи, аерогрилі, мікрохвильовки, чайники, кавоварки, гриль і т д. І ще зʼявлятимуться. При цьому витрати на той нещасний кабель не такі вже й великі
Додано: Нед 24 сер, 2025 15:58
Все просто!©
Бо треба картинки вставляти через оце
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:05
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Ну, як сказати)) Що витратити 100м кабелю(2,5кв) на всю квартиру, а що 300-400м (якщо вести від щитка до кожної розетки окремо)
7300грн/100м
А якщо множити на 3, чи 4(якщо вести до кожної розетки окремо)- не такі вже і копійки!
Це раз.
А друге питання було - це ж скільки площі в ширину займуть кабелі біля щитка в квартирі? - пів стіни в коридорі?
А ну так, можна в кладовку/гардеробну завести(якщо вона є)
Та і на стіні, чи стелі - це теж досить "широко" буде...
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:25
Не беріть, пане Успіх, важкого у руки та дурного у голову:
- дроти тільки мідні, найкращі.
- штроби, розводка дротів та коробки. В коробках - пайка.
- не треба ставити на одну кухню 123 розетки: все продумано до Вас: 1 - газовий котел, 1 - холодильник, 1- пічка СВЧ, 1 - з окремим кабелем - на варочну поверхню та "духову шафу", 2+2 біля "робочої поверхні" для кавоварки та кухонної техніки, 1 - для пилососа. Бо не розплатитеся за те все при нинішніх цінах.
Щойно говорив зі Львовом: вже в 500 доларів квадрат на вкладаються, цифра наближається до 700 за квадрат.
Одночасно ціни на оренду у Львові ПАДАЮТЬ.
Де було 500 - вже 400.
Де було 900 - вже 700.
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:37
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Ще не забути для посудомийки і може закласти одну для подрібнювача в мийку
Також якщо кухня досить велика то для тв ще
А прям на кожну розетку окремо теж не має сенсу тягнути, якщо кілька розеток біля робочої поверхні то це один кабель
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:41
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Тут питань нема - до варочної поверхні/духової шафи треба окремий кабель і сильніший за 2,5кв!
Як так?©
З чим це пов'язано?
Бо на дверях атб пишуть, що обіцяють зарплатню продавцю/касиру 22500грн/міс!
Це виходить, що якусь однокімнатну квартиру в панельці, касир атб може спокійно орендувати за 10Кгрн/міс, а на решти 12К - "шикувати"!)))
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:48
Блін.
В себе ремонт робив теж спочатку думав всю проводку на мідну поміняти. Але не получилось.
Хоч провода і шли в каналах в середині панелей але видно на кутах їх попритискали розчином, тож замінити не получилось.
Короче подоставляв де треба розеток, на кухню і до бойлера протягнув одну лінію міддю від лічильника.Від якої послідовно через коробки причепив з шість розеток. Все на чотирьох автоматах висить.
Виявляється я все робив не правільно, треба було так:
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:59
Пів року оренди треба, щоб відбити лише кабель!)))
Так отож!!!
І я про це кажу!
Кажу, що буде ширина на пів стелі і пів стіни, як на відео☝️🤦🏻🤣🤣🤣
