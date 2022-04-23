RSS
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 13:51

  dimo_0n написав:Странно.... Стандартный файллобменник самого финанс.уа...

Картинки не відпрацювали також
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 14:26

  yama написав:
  dimo_0n написав:Странно.... Стандартный файллобменник самого финанс.уа...

Картинки не відпрацювали також

Та мене теж вже заграв уйопіщний двіжокп цього Форума.
Чого тільки видалення попередніх цитувань вручну вартує, особливо прикольно коли одне цитування вставоене ВВ інше і треба думати, якс правільно то повилаляти. На то мує строімдомі попередні цитування приховуєтьмя скриптом.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 15:25

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Успіх написав:
  Vadim_ написав:если "скрутки" пропаяні/зварені то пох
Пляяяяяя, посони))
Колись же, навіть, АЛЮМІНЬКА стояла скручена 100500р і нічого!(міг лише запобіжник згоріти в щитовій, чи автомат вибити і все. І то якщо щось дуже мощне вмикалось одночасно)
А тепер МІДЬ! + якісні автомати, відсікачі і т.п.

Щось я не чув, щоб в когось мідна проводка "загорілась"?
(хіба дали завелике навантаження на кабель, який не розрахований на таке)
В часи, коли робили скручену алюміньку, основні прилади були холодильник, телевізор і лампочки. Ну ще праска може. Потреби були геть інші і інші вимоги. І то не без пожеж обходилось.
Зараз на сучасній кухні електричні духові шафи, аерогрилі, мікрохвильовки, чайники, кавоварки, гриль і т д. І ще зʼявлятимуться. При цьому витрати на той нещасний кабель не такі вже й великі
Все просто!©

  yama написав:
  dimo_0n написав:Странно.... Стандартный файллобменник самого финанс.уа...

Картинки не відпрацювали також


Бо треба картинки вставляти через оце https://imgbb.com. і буде все гарно відкриватись!


Дім Он - спробуйте! :D
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:05

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Faceless написав:При цьому витрати на той нещасний кабель не такі вже й великі
Ну, як сказати)) Що витратити 100м кабелю(2,5кв) на всю квартиру, а що 300-400м ;) (якщо вести від щитка до кожної розетки окремо)
7300грн/100м
А якщо множити на 3, чи 4(якщо вести до кожної розетки окремо)- не такі вже і копійки! ;)
Зображення
https://
Це раз.
А друге питання було - це ж скільки площі в ширину займуть кабелі біля щитка в квартирі? :shock: - пів стіни в коридорі? :lol:
А ну так, можна в кладовку/гардеробну завести(якщо вона є) :mrgreen:
Та і на стіні, чи стелі - це теж досить "широко" буде...
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:25

Не беріть, пане Успіх, важкого у руки та дурного у голову:
- дроти тільки мідні, найкращі.
- штроби, розводка дротів та коробки. В коробках - пайка.
- не треба ставити на одну кухню 123 розетки: все продумано до Вас: 1 - газовий котел, 1 - холодильник, 1- пічка СВЧ, 1 - з окремим кабелем - на варочну поверхню та "духову шафу", 2+2 біля "робочої поверхні" для кавоварки та кухонної техніки, 1 - для пилососа. Бо не розплатитеся за те все при нинішніх цінах.
Щойно говорив зі Львовом: вже в 500 доларів квадрат на вкладаються, цифра наближається до 700 за квадрат.
Одночасно ціни на оренду у Львові ПАДАЮТЬ.
Де було 500 - вже 400.
Де було 900 - вже 700.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:37

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

akurt написав:Не беріть, пане Успіх, важкого у руки та дурного у голову:
- дроти тільки мідні, найкращі.
- штроби, розводка дротів та коробки. В коробках - пайка.
- не треба ставити на одну кухню 123 розетки: все продумано до Вас: 1 - газовий котел, 1 - холодильник, 1- пічка СВЧ, 1 - з окремим кабелем - на варочну поверхню та "духову шафу", 2+2 біля "робочої поверхні" для кавоварки та кухонної техніки, 1 - для пилососа. Бо не розплатитеся за те все при нинішніх цінах.
Ще не забути для посудомийки і може закласти одну для подрібнювача в мийку
Також якщо кухня досить велика то для тв ще
А прям на кожну розетку окремо теж не має сенсу тягнути, якщо кілька розеток біля робочої поверхні то це один кабель
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:41

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  akurt написав:1 - з окремим кабелем - на варочну поверхню та "духову шафу"
Тут питань нема - до варочної поверхні/духової шафи треба окремий кабель і сильніший за 2,5кв!
  akurt написав:Одночасно ціни на оренду у Львові ПАДАЮТЬ.
Де було 500 - вже 400.
Де було 900 - вже 700.
Як так?©
З чим це пов'язано?

Бо на дверях атб пишуть, що обіцяють зарплатню продавцю/касиру 22500грн/міс!
Це виходить, що якусь однокімнатну квартиру в панельці, касир атб може спокійно орендувати за 10Кгрн/міс, а на решти 12К - "шикувати"!)))
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:48

Блін.
В себе ремонт робив теж спочатку думав всю проводку на мідну поміняти. Але не получилось.
Хоч провода і шли в каналах в середині панелей але видно на кутах їх попритискали розчином, тож замінити не получилось.
Короче подоставляв де треба розеток, на кухню і до бойлера протягнув одну лінію міддю від лічильника.Від якої послідовно через коробки причепив з шість розеток. Все на чотирьох автоматах висить.
Виявляється я все робив не правільно, треба було так:
https://youtube.com/shorts/8iMvzDaI6Vs? ... TdTRcKtynz
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:59

Пів року оренди треба, щоб відбити лише кабель!)))

  Bolt написав:Блін.
В себе ремонт робив теж спочатку думав всю проводку на мідну поміняти. Але не получилось.
Хоч провода і шли в каналах в середині панелей але видно на кутах їх попритискали розчином, тож замінити не получилось.
Короче подоставляв де треба розеток, на кухню і до бойлера протягнув одну лінію міддю від лічильника.Від якої послідовно через коробки причепив з шість розеток. Все на чотирьох автоматах висить.
Виявляється я все робив не правільно, треба було так:
https://youtube.com/shorts/8iMvzDaI6Vs? ... TdTRcKtynz
:mrgreen: Так отож!!!
І я про це кажу!
Кажу, що буде ширина на пів стелі і пів стіни, як на відео☝️🤦🏻🤣🤣🤣
