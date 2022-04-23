Додано: Нед 24 сер, 2025 17:37

Faceless написав: Ще не забути для посудомийки і може закласти одну для подрібнювача в мийку

Також якщо кухня досить велика то для тв ще

А прям на кожну розетку окремо теж не має сенсу тягнути, якщо кілька розеток біля робочої поверхні то це один кабель Ще не забути для посудомийки і може закласти одну для подрібнювача в мийкуТакож якщо кухня досить велика то для тв щеА прям на кожну розетку окремо теж не має сенсу тягнути, якщо кілька розеток біля робочої поверхні то це один кабель

Порадили зняти весь паркет (залишки) та покласти плитку.

Варіант А

Варіант Б

Правильне зауваження: посудомийку я випустив із списку. ТВ в кухні для орендарів можливо є зайвим...Подрібнювач в мийку для квартирантів - то можливо зайве... ще засунуть туди обценьки... або пальці...Зараз зі Львовом щодня спілкуюся відразу з двома приятелями - прямо біда з тими квартирантами:зіпсували всю побутову техніку. За 3 роки. Бо заселялися молодята - а далі було як в пісні про "Життя та смерть Хоакіна Мур"єти": "Было только двое нас - а теперь нас трое..."Коротше: заселилися молодята. Не відомо, що вони там вночі робили, але жінка народила відразу двійню, що чоловіку ДУЖЕ сподобалося. Почала жити з ними няня...Невідомо, що вони там без няні вночі робили - але народилася ще дитина. Прийшла працювати ще одна няня.На підмогу заїхали батько та мати жінки. А чоловік почав готуватися вивезти всіх за кордон - бо разом дуже швидко появилося троє дітей...Ну ось хазяйва прийшли приймати оселю (завдаток 900 доларів, квартплата 700 доларів):- вся побутова техніка або спалена або зіпсована; фактично все перетворилося на "Общежитие монаха Бертольда Шварца" (с).- паркет вздувся - бо від того вздувалося не тільки паркетна планка - той, хто так вдало робив дітей, невдало економив на опаленні: сам врізав якісь вентилі на батареї, з яких капала вода на паркет.Майстри про паркет сказали, що паркет не підлягає відновленню або зроблять "як получиться". Плямами та шматками. Щоби не перед"являли претензій до кольору візерунку...Повстало питання яку плитку за ціною:по 300 гривень квадрат.- по 1500 гривень квадрат.Треба зняти паркет та покласти плитку на площі кухні та їдальні - загальна площа 40 кв. м - витрати оцінили в 2000 доларів тільки на плитку...Загальні збитки оцінені в 5 000 доларів при завдатку в 900 доларів.Тому пану- враховуючи тенденції сучасності та умов Львова: ВСЕ ПО МІНІМУМУ...