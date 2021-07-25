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На 26,4% більше: прибуток
українських банків сягнув 30...

На 26,4% більше: прибуток українських банків сягнув 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:27

На 26,4% більше: прибуток українських банків сягнув 30...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст На 26,4% більше: прибуток українських банків сягнув 30 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:27

Чи не забагато піни знімає банківська система ?
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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