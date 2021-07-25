Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст На 26,4% більше: прибуток українських банків сягнув 30 млрд гривень.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 15:27
На 26,4% більше: прибуток українських банків сягнув 30...
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Дивися повний текст На 26,4% більше: прибуток українських банків сягнув 30 млрд гривень.
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