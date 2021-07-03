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Акція «Щасливий день» від
Київстар – відтепер...

Акція «Щасливий день» від Київстар – відтепер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:21

Акція «Щасливий день» від Київстар – відтепер...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна та Київстар посилюють співпрацю, щоб запропонувати ще більше вигідних умов своїм клієнтам.

Дивися повний текст Акція «Щасливий день» від Київстар – відтепер ексклюзивно у Sense SuperApp.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:22

Харэ тут развод хомячков устраивать, эта акция и без вашего банка прекрасно в "мой кс" работает.
EKO
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