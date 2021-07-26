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У деклараціях депутатів та
чиновників виявили порушень...

У деклараціях депутатів та чиновників виявили порушень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:48

У деклараціях депутатів та чиновників виявили порушень...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 294 декларацій.

Дивися повний текст У деклараціях депутатів та чиновників виявили порушень на понад 225 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:48

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