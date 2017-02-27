Міжнародні резерви України у травні 2026 року скоротилися на 5,2% і станом на 1 червня становили $45,7 млрд, що пояснюється валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначила низка чинників.
У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні банк продав на валютному ринку $3 134,9 млн.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:
$498,8 млн – через рахунки Світового банку;
$100,4 млн – від розміщення валютних ОВДП.