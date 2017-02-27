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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися: скільки коштів залишилося? 

Міжнародні резерви України у травні 2026 року скоротилися на 5,2% і станом на 1 червня становили $45,7 млрд, що пояснюється валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначила низка чинників.

У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні банк продав на валютному ринку $3 134,9 млн.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:

$498,8 млн – через рахунки Світового банку;
$100,4 млн – від розміщення валютних ОВДП.

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