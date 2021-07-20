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Повернення спецперепусток на
транспорт Києва: коли можна...

Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:37

Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна...

Пропонуємо до обговорення:
Електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень оприлюднять на сайті КМДА наступного тижня.

Дивися повний текст Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:37

Кондукторов то на транспорте всех уже поувольняли.. Кто теперь запускать людей по этим пропускам будет?
rytton
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:54

Re: Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна

rytton написав:Кондукторов то на транспорте всех уже поувольняли.. Кто теперь запускать людей по этим пропускам будет?


Водитель
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:44

На сентябрь готовят лохдаун. Это точная инфа.
Что то должно быть такое, что многие сами на работу выходить не захотят.
У меня один клиент затарился товаром лет на 10 вперед. Такое ощущение что в бункере собирается жить.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:32

Re: Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна

  p_a_l написав:затарился товаром лет на 10 вперед

сахар, подсолнечное масло и гречка? 8)
Может, все проще, тут на параллельной ветке начитался, что все это "буит даражать до 100" и решил побарыжить? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:37

Re: Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна

  p_a_l написав:На сентябрь готовят лохдаун. Это точная инфа.

По плану, на октябрь. А потом зимой еще раз. Загон хомяков в иглоукалывание будет массовый, в разы мощнее чем было. Эта "план-схема пандемии" озвучена была еще 2 года назад. А вообще, этот "карантифилис" рассчитан до 2024 года, так что советую пока булок не расслаблять. Знание - сила 8)
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