RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи включаються до складу
доходу власні кошти ФОП на...

Чи включаються до складу доходу власні кошти ФОП на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:12

Чи включаються до складу доходу власні кошти ФОП на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Головне управління ДПС у Закарпатській області.

Дивися повний текст Чи включаються до складу доходу власні кошти ФОП на розрахунковому рахунку - пояснення ДПС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94782
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:12

В выводе забыты ключевые слова, которые подразумеваются с самого начала: если предприниматель на общей системе налогообложения. А вот если вспомнить, что некоторые предприниматели могут быть на едином налоге, то портянка мнений и выводов будет в разы длиннее: http://kchp.com.ua/pamjatka/predprinima ... racii.html

Может, конечно, чего с 2012 года и изменилось, но в статье о единщиках подозрительно помалкивают. Или я всё упустил и у единщиков уже тоже расходы налогооблагаемую базу уменьшают? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
81 нардеп-мільйонер орендує житло за бюджетні кошти, —...
R2 » Пон 07 чер, 2021 18:59
8 1258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 07:08
vitaliy_berdinskikh
Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках
R2 » Вів 08 чер, 2021 16:57
1 288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 16:57
Scorpion1
ФОП на єдиному податку перевищив ліміт доходу:...
R2 » Вів 01 чер, 2021 21:03
6 1644
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 09:40
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.