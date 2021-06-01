Про це пише Головне управління ДПС у Закарпатській області.
Дивися повний текст Чи включаються до складу доходу власні кошти ФОП на розрахунковому рахунку - пояснення ДПС.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 22:12
Чи включаються до складу доходу власні кошти ФОП на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи включаються до складу доходу власні кошти ФОП на розрахунковому рахунку - пояснення ДПС.
Додано: Пон 02 сер, 2021 22:12
В выводе забыты ключевые слова, которые подразумеваются с самого начала: если предприниматель на общей системе налогообложения. А вот если вспомнить, что некоторые предприниматели могут быть на едином налоге, то портянка мнений и выводов будет в разы длиннее:
Может, конечно, чего с 2012 года и изменилось, но в статье о единщиках подозрительно помалкивают. Или я всё упустил и у единщиков уже тоже расходы налогооблагаемую базу уменьшают?
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