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Співзасновник monobank закликав
НБУ дозволити картки в...

Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:37

Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник monobank Олег Горохівський звернувся до Національного банку України з проханням дозволити випуск карти в біткоіни.

Дивися повний текст Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в біткойнах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:37

Було б чудово, легко та просто кожен міг би купити/продати біткойн.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:55

  Rainbow написав:Було б чудово, легко та просто кожен міг би купити/продати біткойн.

А сейчас это типа сложно?

Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в біткойнах.

Лучше бы он своего соуправляющего закликав начать эти коины покупать/продавать -- а куда их выводить -- дело десятое...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:04

Re: Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в..

еще можно призвать нбу инициировать расширение гарантий фонда гарантування на битки (и альты тоже) :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 17:24

  Rainbow написав:Було б чудово, легко та просто кожен міг би купити/продати біткойн.

Вы наверное просто этого никогда не делали. Это очень легко и просто.

  Alex2007 написав:еще можно призвать нбу инициировать расширение гарантий фонда гарантування на битки (и альты тоже)

Ну на альты - нет, но на битки - вполне реально. Но конечно кучу законов надо будет менять, так что врядли так сделают.
N0mad
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