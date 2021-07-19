Співзасновник monobank Олег Горохівський звернувся до Національного банку України з проханням дозволити випуск карти в біткоіни.
Дивися повний текст Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в біткойнах.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 15:37
Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в біткойнах.
Додано: Вів 03 сер, 2021 15:55
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:04
Re: Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в..
еще можно призвать нбу инициировать расширение гарантий фонда гарантування на битки (и альты тоже)
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:24
Вы наверное просто этого никогда не делали. Это очень легко и просто.
Ну на альты - нет, но на битки - вполне реально. Но конечно кучу законов надо будет менять, так что врядли так сделают.
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