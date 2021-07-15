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Банки можуть не віддавати
депозити вкладникам через...

Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:09

Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через...

Пропонуємо до обговорення:
Банки мають право не повертати депозит вкладнику через проблеми, пов’язані з фінансовим моніторингом.

Дивися повний текст Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через фінмоніторинг — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:41

Спасибо что признались!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:14

webmaster_alterpost смысл открывать депозит под 6-9%, если инфляция давно перешла отметку 10%?
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:34

  PSL написав:webmaster_alterpost смысл открывать депозит под 6-9%, если инфляция давно перешла отметку 10%?

Смысл прост: у подавляющего большинства народу альтернатива только одна -- не открывать депозит. И тогда инфляция будет не 1-4%, в вот те вот 10.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:57

  webmaster_alterpost написав:тогда никто не будет ложить деньги на депозит в украинские банки - супер ))


читайте внимательно - не отдать могут только в этих случаях ...

Такими випадками є:

включення клієнта до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності;

застосування до особи міжнародних санкцій;

застосування до особи спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».


При всех остальных вариантах, когда у этого говнофинмониторинга есть какие-то говноподозрения - они могут разорвать деловые отношения, закрыв все счета клиентов и при этом обязаны все вернуть с них.
IMPRINTER
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