RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АЗС можуть підняти ціни
пальне майже до 32 гривень:...

АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:48

АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Дивися повний текст АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень: оприлюднено нову максимальну ціну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94807
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:22

Никогда госрегулирование не приводило к адекватным последствиям
bazaland
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані 1, 2
R2 » Сер 04 сер, 2021 08:51
10 476
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 18:37
Schmit
Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 02 сер, 2021 06:41
48 4211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:28
alter
Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через...
R2 » Сер 04 сер, 2021 09:09
4 353
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 12:57
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96531)
04.08.2021 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.