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АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 сер, 2021 15:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.
Дивися повний текст АЗС можуть підняти ціни пальне майже до 32 гривень: оприлюднено нову максимальну ціну
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Додано: Сер 04 сер, 2021 17:22
Никогда госрегулирование не приводило к адекватным последствиям
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bazaland
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