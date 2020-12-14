RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12512125131251412515>
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:35

The_Rebel

Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався,


Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.
Hotab
 
Повідомлень: 16530
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:27

  Hotab написав:The_Rebel

Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався,


Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.

Вы правильно написали: "система"
Не закон, ни норма, а именно система. Один режим с понятиями по фене против таких же жуликов помельче.
За кого болеть в этих случаях, решат зеваки- зрители, болельщики
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:36

  BIGor написав:Ви висмоктуєте з пальців приклад з Польщі. Звісно таке явище є, але це не масово. А от в Україні вас можуть легко побити просто так. Ситуація з велосипедистом - одна з дуже поширених - без жодних наслідків для нападника, а чувак з Польщі присяде 100%. Та і в Україні Вас можуть відгамселити просто так - для цього не треба бути іншої національності. Коли жив в Києві і свому пгт - бачив ну дуже багато бійок і нападів. В Польщі подавно стільки немає.


Не хотів далі розвивати тему, але це вже сьогоднішня новина сама попалася на тг каналі Труха. Тож важко назвати це поодинокими випадками.
https://t.me/truexanewsua/122699
🤯Польські підлітки напали на 23-річного українця у Вроцлаві: його побили, поголили голову та намалювали нацистські символи на обличчі, – місцева поліція.

Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком. Коли він з’явився у призначеному місці – його вже чекали нападники.

ТРУХА⚡️Україна | Надіслати новину
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 809
З нами з: 01.06.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бо не можна ходити до 16-літніх.
нашому мрійнику про пубертатних філіпінок на замітку
Hotab
 
Повідомлень: 16530
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:ТРУХА⚡️Україна

Ясно понятно :mrgreen:
https://kryminalne.o2.pl/informacje/pob ... 172591904a
Policja ustaliła napastników. - To obywatele Ukrainy - mówi w rozmowie z o2.pl Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Niektórzy z nich nie mają nawet 18 lat.

В Україні такого немає. Українці побили українця в Польщі - яка ж Польща небезпечна!
Скоро чекайте тих українців в Україні, бо скоріше всього депорт.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10199
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1474 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 19:52

  Hotab написав:Бо не можна ходити до 16-літніх.
нашому мрійнику про пубертатних філіпінок на замітку

Читайте закони
Jak udało nam się ustalić, grupa Ukraińców chciała się podszyć pod "łowców pedofili". Nie znali jednak prawa - nie wiedzieli, że w myśl przepisów polskiego prawa osoba od 15 roku życia wzwyż może współżyć seksualnie.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10199
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1474 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:07

BIGor
Дякую. Не знав
Залишився момент з обміном у 23-го і 16-річної ( по легенді) інтимними фото ..
порнографія в Польщі тільки з 18 років дозволена ))
Hotab
 
Повідомлень: 16530
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:40

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:містом - столицею однієї з країн ЄС

Cьогодні бачив відео, як якийсь забаранив велосипедиста за словесне зауваження (бик їхав по велодоріжці на гєліку). От в ЄС такого не бачив.

  flyman написав:Київ сісятиме далі як столиця бабло з периферії

Якраз з периферії вигрібли все чоловіче населення, з кого там вже сісяти?

Нападником виявився горе-підприємець Олександр Хілик, який є фігурантом справи про розкрадання грошей на закупівлях для ЗСУ. Суть цієї схеми на 25 млн грн — проста. Компанія бізнесмена "Глобал Хіл Ікс Груп" у 2022 році отримала 25 млн грн бюджетних коштів на постачання форми для військовослужбовців. Зрозуміло, що з формою там була біда, а гроші осіли на рахунках. Тож кілька років у судах тягнеться справа.
Але у ній суд постійно випускає підозрюваного під особисте зобовʼязання. Уже пару років — тому той має час кататись на новому авто і бити інших учасників руху кулаками. Цікаво, що наступне засідання у справі про розкрадання компанією Хілика призначили на 10 жовтня.
Чому скандал із цим мажором отримав новий виток? Бо за тяжке та публічне побиття
велосипедиста суд виніс йому нічний домашній арешт, попри те, що навіть прокурор просив арешт.
У мережі уже дізнались, що цей Хілик має двох всиновлених дітей, а блондинка, яка сиділа в машині, поки коханий добивав велосипедиста, ось-ось народить третю. Тож не виключено, що цей норовливий пан за традиційною схемою втече за кордон як щасливий татко трьох янголяток. І любитиме Україну тимчасово звідти. Поки не виникнуть нові схематози — наприклад, на відбудові після війни.

https://espreso.tv/poglyad-kradii-na-vi ... perspektiv
serg1974
 
Повідомлень: 929
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 00:16

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:ТРУХА⚡️Україна

Ясно понятно :mrgreen:
https://kryminalne.o2.pl/informacje/pob ... 172591904a
Policja ustaliła napastników. - To obywatele Ukrainy - mówi w rozmowie z o2.pl Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Niektórzy z nich nie mają nawet 18 lat.

В Україні такого немає. Українці побили українця в Польщі - яка ж Польща небезпечна!
Скоро чекайте тих українців в Україні, бо скоріше всього депорт.

Про сравнение Польши и Украины это прикол просто. В Украине убить могут просто так, поприколу. И хорошо, если ударом в голову на улице, а не задушат на каком-то подвале тцк. Это более мучительно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 05:13

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  The_Rebel написав:ТРУХА⚡️Україна

Ясно понятно :mrgreen:
https://kryminalne.o2.pl/informacje/pob ... 172591904a
Policja ustaliła napastników. - To obywatele Ukrainy - mówi w rozmowie z o2.pl Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Niektórzy z nich nie mają nawet 18 lat.

В Україні такого немає. Українці побили українця в Польщі - яка ж Польща небезпечна!
Скоро чекайте тих українців в Україні, бо скоріше всього депорт.

Про сравнение Польши и Украины это прикол просто. В Украине убить могут просто так, поприколу. И хорошо, если ударом в голову на улице, а не задушат на каком-то подвале тцк. Это более мучительно

Поэтому ты сидишь в Польше и оттуда пытаешься продавать киевские недострои? Таксистам-шахматистам?
А они удрали от войны подалее, в Закарпатье.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12512125131251412515>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2533, 2534, 2535
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25345 17213275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 жов, 2025 05:10
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6713130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14943)
01.10.2025 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.