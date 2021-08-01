Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 4 серпня.
Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15
Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15
Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:30
|