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Штрафи за порушення обігу
ГМО-продукції в Україні...

Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15

Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 4 серпня.

Дивися повний текст Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:15

Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:30

  avk написав:Логика подсказывает, что ничего вредного в ГМО нет. Всю свою историю человечество занималось генной модификацией – селекция называется. Вся европейская возня вокруг ГМО обусловлена борьбой за рынки сбыта.


Это не логика подсказывает, это Даннинг с Крюгером шепчут на ушко
alter
 
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