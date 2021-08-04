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Поліція отримала велику
партію популярних в Україні...

Поліція отримала велику партію популярних в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:16

Поліція отримала велику партію популярних в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, що Duster входить до «десятки» най популярніших автомобілів в Україні.

Дивися повний текст Поліція отримала велику партію популярних в Україні кросоверів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:16

Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.
megabrutaldeath
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:22

  megabrutaldeath написав:Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.

Боюсь спросить чем Дастеры не устраивают ? Я понимаю что лимузины конечно больше бы подошли для целей полиции ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:37

А може їх пересадити на вітчизняні ланоси та славути,як що вони того заслуговують?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:44

а зачем им машины?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:48

  Tabak написав:а зачем им машины?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.

попадете, просто хоспади, в ДТП и быстро осознаете, зачем
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:53

Велосипеды самое то ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:55

  sequence написав:
  Tabak написав:а зачем им машины?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.

попадете, просто хоспади, в ДТП и быстро осознаете, зачем

и на дастерах они вам помогут?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:01

  Tabak написав:
  sequence написав:
  Tabak написав:а зачем им машины?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.

попадете, просто хоспади, в ДТП и быстро осознаете, зачем

и на дастерах они вам помогут?

это смотря что вы вкладываете в слово "помощь". Добраться до места ДТП, в экстренных случаях сопроводить в больницу вполне достаточно.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:11

  megabrutaldeath написав:Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.

Та да, просто зрада якась.
unicdima
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