Поліція отримала велику партію популярних в Україні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:24
Странно на фото Дастер с шильдиком Рено как в России, а Dacia под своей маркой выпускает
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pantech1980
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28
pantech1980 Если вы увидете шильдик "Dacia" - то это может быть только евробляхой. У нас они продаються исключительно под брендом "Renault". Слава Богу, что румынские.
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Radon
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