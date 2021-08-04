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Поліція отримала велику
партію популярних в Україні...

Поліція отримала велику партію популярних в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:24

Странно на фото Дастер с шильдиком Рено как в России, а Dacia под своей маркой выпускает
pantech1980
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28

pantech1980 Если вы увидете шильдик "Dacia" - то это может быть только евробляхой. У нас они продаються исключительно под брендом "Renault". Слава Богу, что румынские.
Radon
 
Повідомлень: 1181
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:44

хоть бить не жалко
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:46

  megabrutaldeath написав:Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.

те по киотскому протоколу загоняли. Наверное, квоты закончились.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:50

The Dacia brand was launched in 2012 in the UK.[25] The Duster was named "Scottish Car of the year", "SUV of the year" and "Budget car of the year" by the Association of Scottish Motoring Writers.
Ромасик
 
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