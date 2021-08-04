Поліція отримала велику партію популярних в Україні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:24
Странно на фото Дастер с шильдиком Рено как в России, а Dacia под своей маркой выпускает
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pantech1980
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:28
pantech1980 Если вы увидете шильдик "Dacia" - то это может быть только евробляхой. У нас они продаються исключительно под брендом "Renault". Слава Богу, что румынские.
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Radon
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:36
Если не понравится, то всех в пеший патруль.
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kadaad2021
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:44
хоть бить не жалко
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Ромасик
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:46
megabrutaldeath написав:
Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.
те по киотскому протоколу загоняли. Наверное, квоты закончились.
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Ромасик
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:50
The Dacia brand was launched in 2012 in the UK.[25] The Duster was named "Scottish Car of the year", "SUV of the year" and "Budget car of the year" by the Association of Scottish Motoring Writers.
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Ромасик
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