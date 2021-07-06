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Рахунки усіх банків об’єднають
в одному мобільному...

Рахунки усіх банків об’єднають в одному мобільному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:02

Рахунки усіх банків об’єднають в одному мобільному...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки запровадженню відкритого банкінгу зміняться принципи доступу до розрахунків.

Дивися повний текст Рахунки усіх банків об’єднають в одному мобільному застосунку.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:02

Скоро будет счетов в банках у каждого как визитных карточек в портмоне в начале 2000-х
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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