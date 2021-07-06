Завдяки запровадженню відкритого банкінгу зміняться принципи доступу до розрахунків.
Дивися повний текст Рахунки усіх банків об’єднають в одному мобільному застосунку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:02
Рахунки усіх банків об’єднають в одному мобільному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рахунки усіх банків об’єднають в одному мобільному застосунку.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:02
Скоро будет счетов в банках у каждого как визитных карточек в портмоне в начале 2000-х
|