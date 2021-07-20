RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС хоче, щоб Україна
припинила видавати по два...

ЄС хоче, щоб Україна припинила видавати по два...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:29

ЄС хоче, щоб Україна припинила видавати по два...

Пропонуємо до обговорення:
В ЄС заявили, що Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак Європейська комісія закликала, що Україна перестала видавати своїм громадянами по два діючих закордонних паспорти.

Дивися повний текст ЄС хоче, щоб Україна припинила видавати по два закордонні паспорти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94824
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:29

Будут им откашливать по две пенсии по двум разным паспортам в Польше и третью здесь. Шоколадно.
Прораб
 
Повідомлень: 126
З нами з: 02.03.19
Подякував: 178 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінансовий регулятор США хоче контролювати криптовалюту
R2 » Сер 04 сер, 2021 16:48
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:48
R2
Україна оскаржить сертифікацію «Північного потоку-2»
R2 » П'ят 30 лип, 2021 15:33
1 111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 15:34
Dear_Sir
В уряді підрахували, скільки Україна витрачає на...
R2 » Вів 20 лип, 2021 14:38
3 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лип, 2021 15:12
122kiev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33713)
05.08.2021 22:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.